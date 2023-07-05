Поставщику собачатины в кафе Астаны и Акмолинской области вынесли приговор

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В Акмолинской области суд вынес приговор по делу о незаконном отстреле бродячих животных, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Мужчина оштрафован.

"Приговором суда Шортандинского района в отношении нарушителя назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП, это в сумме составляет 690 000 тенге. На сегодня он уже оплатил данный штраф", - говорится в сообщении департамента.

Напомним, в феврале в Акмолинской области выявили оптового торговца собачьим мясом. Волонтеры под видом покупателей поговорили с поставщиком собачьего мяса в столичные кафе. Разговор с ним они опубликовали в Instagram.

20 февраля было зарегистрировано уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении 41-летнего жителя поселка Дамса Шортандинского района. Мужчина отлавливал бездомных собак и пускал их на мясо, которое продавал. На момент обыска в доме у мужчины было обнаружено 750 кг собачьего мяса.

В одном из кафе Астаны рассказали, что ранее купили у злоумышленника около 150 кг мяса, за которое они заплатили более 100 тыс. тенге.

Как выяснили полицейские, мужчина ранее работал в ветеринарии и знал, как можно отстреливать собак. В ходе обыска у злоумышленника было обнаружено 26 дротиков с препаратом "Аделин-супер", 19 пластин с дротиками в количестве 190 штук, 11 дротиков розового цвета, один - синего цвета, шприц с иголкой, рукоятка приклада, цевье, которые после суда были уничтожены.

Материалы уголовного дела составили четыре тома, отметили в ДП.