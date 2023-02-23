Задержание поставщика собачатины в Акмолинской области – новые подробности

Полицейские прокомментировали задержание акмолинца, который продавал туши собак кафе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

"Сотрудники полиции совместно с волонтерами доставили в отдел полиции 41-летнего акмолинца, промышлявшего отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш. В ходе осмотра по месту жительства обнаружены 50 разделанных туш собак общим весом около 750 кг. Назначены необходимые экспертизы", – отметили в Департаменте полиции Акмолинской области.

По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК РК. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные подробности расследования не разглашаются, дополнили в ДП.

Напомним, в Акмолинской области выявили оптового торговца собачьим мясом. Волонтеры под видом покупателей поговорили с поставщиком собачьего мяса в столичные кафе. Разговор с ним они опубликовали в Instagram.