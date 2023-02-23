"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины

Общество
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По словам отловца собак, он поставляет собачатину по всей Акмолинской области, принимает заказы из других регионов, работает "только по-крупному" и большими объемами.

Фото: Kazpravda.kz

В Акмолинской области волонтеры INUCOBO под видом покупателей поговорили с поставщиком собачьего мяса в столичные кафе. Разговор с ним они опубликовали в Instagram, сообщает Kazpravda.kz.

"Мы вышли на торговца собачьим мясом в крупных размерах. Под видом покупателей узнали, что эти люди - отловщики по Акмолинской области. Это только отрывок из разговора с отловщиком-торговцем. Он настолько никого не боится, что хвастается тем, что из полторы тонны мяса отборного у него 700 кг, и маленькими партиями он не торгует. В мясе могут быть обнаружены чипы и дротики, поэтому предупреждает, чтобы тщательнее готовили...С помощью волонтёров и сотрудников полиции его задержали, изъяли оружие и более 750 кг собачьего мяса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на задержание были брошены мощные силы правоохранительных органов, но после допроса его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 316 УК РК.

"Всем любителям собачьего мяса повторяем, что согласно пункту 19 статьи 4 Закона РК "Об ответственном обращении с животными" употребление в пищу мяса собак и кошек запрещено, и это составляет состав жестокого обращения с животными (ст. 316 УК РК). Мы надеемся, что на эту проблему обратят внимание правоохранительные органы, как на системное явление в отловах страны, так как аналогичная бойня была обнаружена в Карасайском районе Алматинской области, где уголовное дело заминается", - написали волонтеры в публикации своей организации.

 

 

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