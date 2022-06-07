Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что рассматривается возможность увеличения размера выплат по беременности и родам, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос увеличения размера выплат. Согласно законодательству, женщинам по беременности должны 12 месяцев отчислять выплаты, это остается. Сейчас рассматриваем, с учетом финансовой устойчивости Государственного фонда социального страхования, возможности увеличения размера социальных выплат по потере работы, по беременности и родам, по уходу за ребенком - до одного года", - сказала Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания правительства.

Также, по ее словам, рассматривается возможность увеличения размера выплат женщинам, которые сидят дома по уходу за ребенком.

"Увеличение размера выплат позволит женщинам в декрете получать большую долю от своей заработной платы", - отметила министр.