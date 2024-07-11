«Выпускной» для докторов

Церемония вручения дипломов о высшем образовании выпускникам Южно-Казахстанской медицинской академии прошла на сцене «Түркістан сарайы». В торжественном мероприятии приняли участие руководители вузов города Шымкента, главные врачи больниц Туркестанской области и мегаполиса, на работу в которые вскоре придет новое пополнение врачей.

Ректор ЮКМА Мырзабек Рысбеков и руководитель управления здравоохранения Шымкента Нурлыбек Асылбеков вручили дипломы магистрам, пожелав не останавливаться на достигнутом, продолжать обучение, работая по специальности. Мырзабек Мырзашевич подчерк­нул, что все выпускники сдали один из самых важных и сложных экзаменов – экзамен на профессионализм, по праву получив статус врача-профессионала. Перед каждым из них открываются большие возможности, но начало врачебной деятельности накладывает и огромную ответственность за здоровье пациентов.

В этом году медицинскую академию окончили более 1 500 выпускников, в том числе дипломы с отличием вручены 36 выпускникам. Среди них 14 человек блестяще окончили магистратуру. Азиза­ Сабирова – круглая отличница. Получив диплом врача общей практики, она продолжит обучение, чтобы стать акушером-гинекологом.

– Я с детства мечтала, что буду работать в «доме счастья», как принято называть родильные дома, – говорит Азиза­ Сабирова. – В любом деле главное – терпение и упорство, желание достичь цели. Больше половины дня уходило у меня на подготовку к занятиям. И так все годы учебы в академии. И мой красный диплом – результат упорного труда. Я счастлива, что учеба доставляет мне удовольствие. Это мотивирует погружаться в образовательный процесс.

Бибигуль Пайзулла после школы выбрала медицинский вуз, чтобы продолжить врачебную династию.

– Моя мама – врач и дядя тоже, – рассказывает она. – Вот и я решила пойти по их стопам. Хочу, как дядя, стать хирургом, хотя он постоянно мне говорит, что это не женская профессия, даже отговаривает от этого шага, советует выбрать профессию кардиолога, как у мамы. Я же хочу стать пластическим хирургом, чтобы добавить миру красоты.

Сания Атшабар – технолог фармацевтического производства. Эту специальность выпускница выбрала по совету родителей, мечтающих, чтобы их дочь не просто продавала готовые лекарства, но и активно включилась в поиск новых препаратов, способных лечить самые грозные заболевания.

– Я намерена продолжить учебу, заняться разработкой и исследованием отечественных препаратов, активно используя для этого местные травы, – делится планами Сания Атшабар. – Производственную практику «Контроль качества и стандартизация лекарственных средств» студенты четвертого курса факультета фармации проходили на базе кафедры фармацевтической химии и научного испытательного центра стандартизации лекарственных средств ТашФармИ. Там мы проводили полный фармакопейный анализ субстанций, таблеток, капсул, инъекционных раст­воров, мазей с применением общих методов физического, химического и физико-химического анализа. Вместе с однокурсниками и учеными работали над получением экстрактов, проверяли, подходит ли состав для лечения тех или иных симптомов, есть ли эффект. Возможно, через 10–15 лет, если все получится так, как я задумала, вы будете принимать мои лекарства.

ЮКМА располагает достаточными образовательными, кадровыми, материально-техническими и информационными ресурсами для реализации обучающих программ. В медицинской академии есть все необходимое для того, чтобы магистры продолжили образование: открыты два диссертационных совета по специальностям «медицина» и «фармация», докторантуры.

В 2023 году ЮКМА успешно прошла институциональную реаккредитацию, что свидетельствует о качестве учебно-методической, научно-исследовательской, социально-культурной деятельности академии. По результатам Национального рейтинга востребованности вузов, ежегодно проводимого Независимым агентством аккредитации и рейтинга, в 2020 и 2021 годах АО «ЮКМА» в топ-20 занимало 17-ю позицию.

Контингент обучающихся за последние пять лет вырос в два раза и составляет около 8 000. Это один из важных показателей конкурентоспособности вуза, как и постоянный рост доли иностранных студентов в общем контингенте обучаю­щихся по программам бакалавриата. В 2021–2022 учебном году он составлял 31%, в 2022–2023-м – 33,5%, в 2023–2024-м – 35%. В ЮКМА на английском языке реализуется ОП «Общая медицина» для обучающихся из Индии и Пакистана. К слову, в этом году медицинскую ака­демию окончили 219 иностранных студентов из Индии, Туркменистана и Узбекистана.

– Наверняка среди выпускников интернатуры, общей медицины, стоматологии, педиатрии, общественного здравоохранения, сестринского дела, фармации, технологии фармацевтического производства, медицинского колледжа при Южно-Казахстанской медицинской академии есть будущие светила системы здравоохранения, – убежден декан интернатуры Канатжан Кемельбеков. – Среди тех, кто сегодня получает дипломы, 368 выпускников интернатуры и 247 – общей медицины, 66 стоматологов, 125 получили специаль­ность технологов фармацевтического производства, 66 фармацевтов и другие. Все выпускники трудоустроены и готовы внести свой вклад в сохранность здо­ровья населения страны.