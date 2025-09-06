Компания Warner Bros показала первый постер и трейлер экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Film.ru

Фото: film.ru

Режиссером фильма выступила оскароносная Эмиральд Феннел. Среди ее последних работ — «Солтберн» и «Девушка, подающая надежды».

Сюжет основан на классическом романе Эмили Бронте «Грозовой перевал». Главные роли исполнили австралийцы Марго Робби и Джейкоб Элорди.

Саундтреком трейлера стала песня Charli XCX «Everything is romantic». Певица также записала несколько оригинальных песен к предстоящей картине.

Фильм выйдет в мировой прокат в День влюбленных - 14 февраля 2026 года.