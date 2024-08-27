Высокий боевой дух формируется ежедневным трудом

фото из архива "КП"

– Тлеухан Калилаевич, по Вашему мнению, изменилось ли за годы становления казахстанской армии мировоззрение военнослужащих? И как изменилась воспитательная и идеологическая работа?

– Мировоззрение человека – это всегда субъективная реальность, которая формируется на протяжении всей его жизни. К примеру, мировоззрение молодежи сегодняшней существенно отличается от мировоззрения предшественников. В первую очередь это связано с техническим прогрессом и информационной перегрузкой. Раньше с таким объемом информации сталкивались только ученые, которым с профессиональной точки зрения приходилось иметь дело с огромным количеством данных, необходимых для исследований. Сегодня это проблема рядового пользователя Интернета, и молодые люди не в состоянии ее оперативно верифицировать и обработать, что создает трудности самоиндентификации молодого человека.

Что касается изменений в воспитательной и идеологической работе, то, исходя из реального положения дел, основной упор в системе воспитания мы сосредоточили в сторону идеологической составляющей, которая форми­рует морально-боевой дух личного сос­тава. Главная задача в этом – не зомбировать, а дать понять, что военнослужащий причастен к обеспечению безопасности государства, что он часть общества и от него также зависит судьба страны.

Имея высокий боевой дух, в Вооруженных силах возможно решить все, без него остальные составляющие – планирование, оперативная и боевая подготовка (равно как и многое другое) – сводятся к нулю. Боевой дух должен рождаться из верности, патриотизма и дисциплины, которые, в свою очередь, укрепляют уверенность в себе, в собственных возможностях и в своих сослуживцах.

Работа воспитателя требует пос­тоянного развития и движения. Сейчас в войска поступает много новой техники, меняются подходы к боевой подготовке. Поэтому останавливать этот процесс нельзя даже на минуту. Сегодняшний офицер-воспитатель – это офицер, обладающий огромными знаниями не только в организации воспитательной работы. Они обладают навыками психологов, педагогов, имеют разносторонние знания. Жизнь также накладывает свой отпечаток, и не учитывать развитие технологий, Интернета нельзя.

– Какая патриотическая работа ведется с подрастающим поколением, призывным контингентом и молодым пополнением в рядах армии, какие инструменты для этого ­имеются?

– Военно-патриотическое воспитание – это комплексная, многоплановая и скоординированная деятельность. Министерством обороны приняты действенные и практические меры в этом направлении. В тесном взаимодействии с местными исполнительными органами, ветеранскими организациями, культурными центрами мы проводим различные мероприятия военно-патриотического характера. В то же время мы не ограничиваемся работой только с военнослужащими. Важным остается военно-патриотическое воспитание молодежи. Молодые люди должны иметь возможность приобрести личностные морально-психологические качества, которые помогут им в жизни противостоять различным негативным тенденциям. Поэтому одной из действенных форм военно-пат­риотического воспитания ос­тается практика дней открытых дверей, когда школьники могут прийти в воинскую часть, увидеть процесс учебно-боевой подготовки военнослужащих, их жизнь и быт, образцы вооружения и военной техники.

Во исполнение поручения Президента страны 24 ноября прошлого года постановлением Правительства РК была утверждена Концепция военно-патриотичес­кого воспитания молодежи до 2030 года. Концепция имеет пять основных направлений работы. Это совершенствование структуры органов военно-патриотической работы; повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов в этой области; совершенствование форм и методов работы; формирование и развитие патриотических качеств у молодежи; развитие материальной базы и информационного обеспечения военно-патриотического воспитания. Концепция ориентирована на молодежь и нацелена на совершенствование сложившейся уже системы военно-патриотического воспитания и предполагает расширение совместной деятельности государственных органов и общественных объединений в решении широкого спектра проблем данной направленности, призвана придать этому процессу дальнейшую динамику.

Здесь я кратко хотел бы остановиться на тех мероприятиях, которые мы провели в текущем году. Это мероприятия, посвященные 100-летию первого министра обороны Республики Казахстан, Героя Советского Сою­за, Халық Қаһарманы, генерала армии Нурмагамбетова C. К. В рамках празднования 100-летия Рахымжана Кошкарбаева запланировано открытие уголков памяти в воинских час­тях и учреждениях, проведение мероприятий патриотической направленности, военно-патриотической акции «Біз батыр елдің ұрпағымыз», конференций, уроков мужества «Мәңгілік Ел алыптары: Рақымжан Қошқарбаев» и другое. 9 мая Талдыкорганской авиационной базе присвоено имя нашего земляка, участника войны 1941–1945 гг., Героя Советского Союза, писателя Сергея Даниловича Луганского. Это продолжение ранее начатой работы. Имена казахских батыров и героев войны присвоены многим воинским час­тям, военным учебным заведениям и военным кафедрам Национального университета обороны.

Министерством обороны ежегодно проводятся общественно значимые мероприятия: молодежный форум «Айбын», военно-патриотическая акция «Айбынды әскер», конкурс среди военных специалистов «Әскер тарланы», фестиваль солдатской песни «Сарбаз сахнасы», Республиканский фестиваль военно-патриотичес­кой песни «Жас сарбаз». При учас­тии государственных и местных исполнительных органов Министерством обороны создано республиканское общественное объединение «Детско-юношес­кое военно-патриотическое движение «Жас сарбаз». В рамках договоренности, достигнутой с Министерством просвещения, в текущем году организован отдых для 600 детей военнослужащих в оздоровительных центрах «Балдау­рен» городов Конаева, Балхаша, Туркестана и Щучинска. Еще 500 детей будет направлено на отдых до конца года.

– Как и в любом мужском коллективе, в армейской среде возникают межличностные конфликты. Какая сегодня ведется работа по недопущению нарушений воинской дисцип­лины, неуставных взаимоотношений?

– Да, действительно, межличностные конфликты встречаются и армия не исключение. В первую очередь я хотел бы сказать, что этой проблемой должны заниматься не только Вооруженные силы, то есть командиры и воспитатели, что определено их должностными обязанностями. Необходимо участие семьи, школы, колледжей, вузов, общественных организаций, всего общества, если хотите. Ведь армия – это часть нашего общества. И нашим гражданам также должно быть небезразлично, какими должны быть наши Вооруженные силы и какими должны быть защитники Отечества.

Ежегодно растет число военнослужащих срочной службы. Только в 2024 году призыв увеличился на 948 человек. Все ребята разные, с разным уровнем воспитания, мышления и образования, встречаются среди них и педагогичес­ки запущенные. Весьма сложно за один год срочной службы их кардинально перевоспитать, чтобы они ничего не нарушали и не становились участниками проис­шествий. Тем не менее в целом нам это удается.

Сегодня в основе нарушений уставных правил взаимоотношений лежат личностные конфликты (между двумя военнослужащими одного призыва) и, как правило, происходят по незначительным поводам, без серьезных последствий. Межгрупповые конфликты, неформальное разделение военнослужащих по определенному признаку отсутствуют, в том чис­ле отсутствует разделение военнослужащих по национальному признаку. Изжиты образование неформальных группировок в

воинских коллективах, отсутствует порождение негативных традиций и ритуалов. Даже мелкий конфликт между военнослужащими не остается без внимания. По каждому факту проводятся расследования, принимаются соответствующие меры.

По поручению министра обороны мы переформатировали профилактическую и предупредительную работу, сейчас она приобрела практикоориентированный характер и осуществляется в тесном взаимодействии между органами военного управления и военной полиции. Кроме того, во всех казармах функциони­руют комнаты психологической разгрузки (для оказания квалифицированной психологической помощи), комнаты военной полиции и система видеонаблюдения. Посредством социальных чатов поддерживается коммуникация и обратная связь между командирами солдат и их родителями. Непосредственно между военнослужащими срочной службы и их родными действует проект «Отбасымен бейне қонырау».

В настоящее время Министерством обороны разработан информационный сервис ARMIA.KZ. Инновация вводится в рамках цифровой трансформации Вооруженных сил и улучшения взаимодействия с гражданами страны по принципу «открытого правительства». Стоит отметить, что данный сервис разработан солдатами с IT-образованием, которые проходят срочную воинскую службу в научном взводе Национального университета обороны. Да и бюджетных средств на это не потребовалось. Основной целью проекта является повышение доверия граждан к Вооруженным силам через предоставление открытой, достоверной и актуальной информации о воинской службе и Вооруженных силах.

– Как повлияла на престиж воинской службы возможность получения образовательных грантов, а также предоставления «кредитных каникул»? Насколько действительно молодые солдаты охотнее идут в армию благодаря данным нововведениям?

– Давать сейчас утвердительные оценки или проводить «армейский бенчмаркинг» еще рано. Данные инновации в армии работают совсем недавно. Могу только сказать, что Главой государства подписан закон, где закреплены квоты на образовательные гранты для обу­чения в организациях высшего и послевузовского образования по окончании срочной воинской службы. Государственные гранты на бесплатное обучение будут предоставляться тем, кто в период срочной воинской службы достиг высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке. Существенным бонусом станет также предоставление приоритетного права на получение жилья в общежитии на время первого года обучения и вузе.

Нами запущена цифровая платформа «Срочники 2.0». Система автоматически определяет рейтинг и распределяет срочников по вузам. Продолжается реализация инициативы Министерства обороны по предоставлению «кредитных каникул» банками второго уровня на период прохождения срочной воинской службы. Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день около шести тысяч призывников воспользовались кредитными каникулами. В вузы поступили более 600 отслуживших срочную службу солдат. И эта работа будет продолжена.

– Ветеранов часто называют хранителями мудрости и носителями лучших традиций. Какой вклад они сегодня вносят в процесс воспитания молодого поколения казахстанских военнослужащих?

– Помощь со стороны ветеранов действительно велика. Сегодня мы используем их опыт в военно-пат­риотическом воспитании воен­нослужащих и молодежи. Они сохраняют моральные и деловые качества, которые в них воспитала служба. Даже на заслуженном отдыхе они участвуют в воспитании подрастающего поколения, оказывают помощь командирам, делятся богатым опытом. Обладая большим трудовым опытом, необходимыми нравственными качествами, ветераны активно привлекаются к наставнической деятельности. Они помогают молодым офицерам в освоении навыков профессионального мастерства, направляют свой служебный опыт на проведение воспитательных и военно-патрио­тических мероприятий.

Сегодня без участия ветеранов не проходит практически ни одно событие, будь то патриотическая акция, конференция или призыв молодых солдат. Мы также прив­лекаем их к проведению мероприя­тий, ориентированных на расширение кругозора подрастаю­щего поколения, воп­росов профориентации и выбора военных вузов для обучения.

Отдельно хочется отметить воинов-интернационалистов и участников других боевых действий. Афганистан – не просто страница нашей истории. Это символ стойкости и мужества молодых людей, чести и верности воинскому долгу. Афганистан нельзя забывать. Мы направляем этот опыт в благое дело воспитания молодежи.

– Каким образом Вы способствуете улучшению морально-психологического климата в армии и повышению боевого духа военнослужащих?

– Повышению морально-психологического состояния и боевого духа военнослужащих способст­вуют интенсивная боевая подготовка, регулярно проводимые учения, в том числе международные, участие в международных армейских играх, выполнение миротворческих операций в составе контингента на Голанских высотах, а также штабных офицеров и военных наблюдателей в составе миссии ООН в Ливане, Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, Демократической Рес­публике Конго, действия личного состава при ликвидации последствий весенних паводков и другое.

В целях выявления имеющихся проблемных вопросов в войсках функционирует система анонимных опросов, которая с установленной периодичностью проводится командирами. Также проводятся­ беседы с военнослужащими срочной службы. Помимо этого департаментом воспитательной и идеологической работы Министерства обороны проводятся целевые социологические изучения, направленные на мониторинг обстановки в воинских коллективах и определения морально-психологического климата, проводится работа по выявлению проблемных вопросов и принимаются соответствующие меры.

Проводимые мероприятия положительно способствуют оздоровлению морально-психологического климата в воинских коллективах, позитивному настрою и удовлетворенности личного состава условиями воинской службы.

Сложность нашей работы воспитания в том, что сиюминутного результата никогда не будет, он придет через определенное время. Работать нужно на перспективу. Для этого необходимо большое терпение.