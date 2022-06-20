Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе

Высокоинтеллектуальная дипломатия

Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на экономическом форуме вызвало большой положительный резонанс в обществе, казахстанские эксперты называют это выступление «блестяще разыгранной партией» и отмечают историческое значение сделанных Главой государства заявлений.

Как отметил политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев в выступлении на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) расширил понимание «Большой Евразии», выступил за реформу интеграционных объединений и дал жесткий ответ критикам Казахстана.

– Поездка Касым-Жомарта ­Токаева в Петербург и выступление на форуме – на мой взгляд, очень сильный шаг. Президент Казахстана политически и интеллектуально блестяще разыграл эту партию, – считает Данияр Ашимбаев.

По его мнению, одним из ключевых моментов в выступлении Президента Казахстана была формулировка о непризнанных государствах.

– Большинство увидело в ней только заявление о непризнании Казахстаном ДНР и ЛНР, но, подчеркиваю, позицию Касым-­Жомарта Токаева не нужно дробить на части, как это бывает с его месседжами по языку, когда одни цитируют тезисы в поддерж­ку русского языка, вторые – в пользу казахского, а ведь это одна, цельная позиция, – подчеркнул политолог. – Говоря о сепаратизме, Токаев сослался на противоречие между правом наций на самоопределение и принципом территориальной целостности государств. При этом он указал на необходимость прагматичного подхода к этому вопросу, а в качестве примеров привел не только Абхазию или Северную Осетию, но и – внимание! – Тайвань и Косово. А здесь содержится конкретный месседж не только для россиян или казахстанцев, но и для Китая и США. И эта позиция намного шире и глубже, чем одна вырванная из контекста фраза. Ее можно рассматривать и в контексте восприятия «традиционно признанных непризнанных государств», и в аспекте, как ранее выразился Президент Казахстана, чрезмерно «резких» оценок изменения границ между странами. Токаев настолько изящ­но сформулировал позицию Казахстана по данному вопросу, что никто не может обвинить его в предвзятости или поддержке той или иной стороны.

Кроме того, Данияр Ашимбаев отметил, что ряд ключевых тезисов Президента Казахстана на форуме поддержал и российский Президент. По мнению политолога, Касым-Жомарт Токаев вывел понятие многовекторности в сочетании с национальными интересами Казахстана на принципиально новый уровень и сделал это в условиях глобального конфликта.

В свою очередь директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Еркин Тукумов обратил внимание на то, что Касым-Жомарт Токаев начал этот экономический форум со встреч с главами Татарстана и Башкортостана, с которыми обсудил важные направления развития сотрудничества.

– Считаю этот момент очень важным, поскольку татары и башкиры – это народы, близкие казахам по языку, культуре и ментальности, – отметил Еркин Тукумов. – У Казахстана с Татарстаном и Башкортостаном развитые торгово-экономические связи, их необходимо укреп­лять. Сотрудничество с этими республиками очень важно для диверсификации казахстанской экономики. Нам необходимо развиваться в тех направлениях, где у нас больше компетенций. Например, в нефтехимии и других секторах переработки продукции нефтегазовой отрасли. В этом направлении у Татар­стана и Башкортостана накоплен огромный опыт, который может нам помочь совершить переход от добычи нефти к ее глубокой переработке и выпуску продукции на экспорт.

Также эксперт отметил, как четко сформулировал Президент Казахстана позицию в отношении санкций и контрсанкций. При этом Касым-Жомарт Токаев не только обратил внимание на неэффективность санкционных политик, но и предложил конкретные пути выхода из кризис­ной ситуации.

– Президент предложил рассмотреть выход на рынки Юго-Восточной Азии и Китая, – отметил Еркин Тукумов. – Таким образом, Казахстан становится транзитным государством между ЕАЭС и азиатским пространством, мостом сотрудничества. Учитывая, что в сентябре ожидается визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, возможен выход на новый уровень отношений как по линии Казахстан – Китай, так и ЕАЭС – Китай и Юго-Восточная Азия.

Не обошел вниманием руководитель КИСИ и высказанные Касым-Жомартом Токаевым замечания в отношении некоторых деятелей политики и культуры, которые допускали некоррект­ные высказывания о Казахстане. Президент поинтересовался, «на чью мельницу льют воду эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране».

На высказывании Президента Казахстана о роли стран ЕАЭС в санкционных противостояниях сделал акцент директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

– Поскольку крупный капитал стремится избегать любого взаимодействия со странами, в отношении которых могут быть введены санкции, выступление Касым-Жомарта Токаева позволяет обрести определенность всем заинтересованным сторонам, – считает эксперт. – Тем более что Касым-Жомарт Токаев в присутствии своего российского коллеги не только твердо заявил позицию не признавать ДНР и ЛНР, но и возложил на Россию особую ответственность за благополучие постсоветского пространства. Понятно, что эта решительная риторика Президента Казахстана может не понравиться в первую очередь российским политическим кругам. Хотя и им в дипломатичес­ки тонкой, но твердой манере Президент ­Касым-Жомарт Токаев сумел дать сигнал о неготовнос­ти Казах­стана молча сносить эти выпады, достаточно ясно дав понять риск испортить отношения со всеми республиками СНГ.