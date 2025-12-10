Фото: Фонд Қазақ тілі

Руководитель Международного общества «Қазақ тілі» представил подробный отчет о реализации плана работ на 2025 год. План был выполнен практически полностью: в течение года проведено более 25 мероприятий регионального, республиканского и международного уровня; реализован ряд системных проектов, направленных на укрепление институциональной основы общества и развитие казахского языка в сферах образования, культуры, медиа и технологий.

Особое внимание было уделено работе с педагогическим сообществом. В Алматы, Карагандинском регионе и области Абай прошли форумы учителей казахского языка и литературы, объединившие около тысячи педагогов. Были обсуждены методические подходы, вопросы обновления содержания обучения и развития профессионального сообщества.

Впервые проведена республиканская интеллектуальная олимпиада «Ана тілі», организованная совместно с международным общественным фондом «Білім-Инновация». В ней приняли участие около 5000 учащихся, в финал вышли 64 команды из разных регионов. Победители стали обладателями образовательных грантов ведущих университетов: КазНПУ имени Абая, Narxoz University и Coventry University. Продолжилась и традиционная творческая олимпиада «Жарқын болашақ», по итогам которой около 40 талантливых школьников также получили образовательные гранты от ведущих вузов страны.

Развитие казахскоязычного контента остается важным направлением деятельности общества. В год 180-летия Абая было издано академическое собрание его произведений на четырёх языках — казахском, русском, английском и китайском. Продолжилась работа по переводу и выпуску книг, направленных на популяризацию отечественной литературы и культуры.

По инициативе и при партнерстве общества «Қазақ тілі» с известными мировыми киностудиями Disney, Pixar и Sony реализован дубляж и показ на казахском языке таких популярных фильмов, как «Белоснежка», «Элио», «Лило мен Стич» и «Зверополис 2». «Зверополис 2» установил рекорд: уже по итогам первых семи дней проката доля кассовых сборов казахской версии в Казахстане и Центральной Азии достигла 15,5 %, что стало новым показателем востребованности качественного контента на государственном языке.

Важным шагом в развитии современного словарного фонда стал проект «Жаңа сөз», осуществляемый совместно с общественным фондом «Темірқазық». Проект ориентирован на создание языковых альтернатив современным понятиям и привлечение широкого круга пользователей к процессу словотворчества. На платформе til.kz любой желающий может предложить новые слова и участвовать в обсуждении, а лучшие варианты направляются в Терминологическую комиссию.

В этом году стартовал проект «Слово года – 2025». В рамках проекта были определены слова, наиболее часто используемые в обществе, медиапространстве и социальных сетях. По результатам опроса словом года стало выражение «жасанды интеллект» (искусственный интеллект), самым популярным заимствованным словом — «чатбот», новым словом — «сұхбаткер» (интервьюер), а самой цитируемой фразой — «әр күн – жаңа мүмкіндік» (каждый день — новая возможность).

Заметный общественный резонанс вызвал культурно-просветительский проект «Ұлттық диктант», проведенный совместно с Национальным научно-практическим центром «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова. В онлайн- и офлайн-форматах диктант написали около 300 тысяч граждан, что подтвердило высокий интерес общества к культуре письма и грамотности.

Отдельно был представлен блок, посвященный внедрению казахского языка в технологическую среду. В рамках официального визита Президента Республики Казахстан в США состоялась встреча представителей Международного общества «Қазақ тілі» с руководством OpenAI. По итогам переговоров достигнута договоренность о сотрудничестве по расширению казахскоязычных данных, повышению точности языковых моделей и интеграции качественного образовательного контента в экосистему ChatGPT. Это соглашение стало важным шагом для закрепления казахского языка в международной цифровой среде.

Для формирования единой цифровой среды для членов общества разработано мобильное приложение Qazaq Tili Qogamy. Через него пользователи смогут вступать в общество, получать партнерские предложения, подписку на KITAP и участвовать в проектах. Часть поступлений от подписки направляется в Qazaq Tili Endowment на поддержку языковых инициатив.

Отдельно был представлен финансовый отчет о работе эндаумент-фонда. С момента создания фонд аккумулировал более 700 миллионов тенге благодаря поддержке Президента страны и предпринимательского сообщества. Средства фонда не расходуются, а инвестируются, доход от инвестиций в 2025 году составил 80 миллионов тенге. Это обеспечило финансовую устойчивость и независимость организации. В 2025 году в МФЦА был зарегистрирован фонд Qazaq Tili Endowment Foundation, который станет основным механизмом долгосрочного финансирования. В ближайшее время средства будут полностью переведены в структуру МФЦА, уже завершается формирование органов управления фонда.

По итогам работы курултая утвержден план деятельности на 2026 год. В центре внимания остается повышение качества преподавания казахского языка, развитие грамотности и языковых навыков населения, расширение использования государственного языка в бизнесе, IT-секторе и общественных сервисах, увеличение объема казахскоязычного контента и его цифровизация, укрепление региональных филиалов и развитие партнерских инициатив. Участники собрания отметили, что Международное общество «Қазақ тілі» уверенно превращается в современный устойчивый и влиятельный институт, реализующий масштабные образовательные, культурные и технологические проекты, и что эта работа будет продолжена в следующем году.

Справка

Международное общество «Қазақ тілі» основано 22 сентября 1989 года. Это крупнейшая общественная организация Казахстана, объединяющая энтузиастов, заинтересованных в развитии казахского языка. Деятельность общества направлена на расширение сферы использования казахского языка в качестве государственного, повышение его престижа, популяризацию казахской культуры и национальных ценностей, а также внедрение новых технологических методов изучения и применения языка.