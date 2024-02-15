Взрыв в магазине Темиртау: найдено тело женщины
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Медики констатировали ее смерть, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Сообщается, что в 09:49 часов из-под завала извлечена женщина без признаков жизни.
– Бригада скорой помощи констатировала факт смерти, – отметили спасатели.
Напомним, сегодня в 08.06 часов в Темиртау, в результате взрыва газа в двухэтажном здании магазина, произошел пожар. В 08:44 часов из-под завала извлекли женщину. По ее словам, под завалами находился еще один человек, предположительно мужчина.
МЧС опуликовало видео спасательных работ с места взрыва.