Взрыв в магазине Темиртау: найдено тело женщины

Медики констатировали ее смерть, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

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Сообщается, что в 09:49 часов из-под завала извлечена женщина без признаков жизни.

– Бригада скорой помощи констатировала факт смерти, – отметили спасатели.

Напомним, сегодня в 08.06 часов в Темиртау, в результате взрыва газа в двухэтажном здании магазина, произошел пожар. В 08:44 часов из-под завала извлекли женщину. По ее словам, под завалами находился еще один человек, предположительно мужчина.