Они предназначались для использования в нелегальной старательской деятельности

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники Департамента КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры пресекли канал незаконного оборота взрывчатых веществ, сообщает Kazpravda.kz

По данным КНБ, в ходе проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 200 килограмм аммиачной селитры (60 кг в тротиловом эквиваленте), а также детонационные шнуры с капсюлями-взрывателями в количестве 200 единиц. По предварительным данным, указанные вещества предназначались для использования в незаконной старательской деятельности.

«Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в официальном сообщении.

Также ранее стало известно, что КНБ во взаимодействии с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств ликвидирован канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии.