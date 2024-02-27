When I’ve Got You: Димаш Кудайберген представил новый видеоклип в Стамбуле

Как пишет dimashnews.com, основная идея клипа принадлежит Димашу и режиссеру клипа Галыму Асылову.

– Всем известно, что Димаш – добрый и простой человек. О его личной жизни мало что известно, он не часто появляется в медийном пространстве и не дает особо личных интервью. Мы хотели представить артиста немного с другой стороны, в «книжном», выдуманном образе, — поделился режиссер.

По сюжету, всемирно известный артист, ведущий очень закрытый образ жизни, решил дать первое открытое интервью. Молодая журналистка едет на встречу, безмерно волнуясь и терзаясь вопросом: «А что, если?..». Яркая фантазия девушки подсказывает таинственный образ главного героя и погружает ее в мистическую историю.

Галым Асылов и Жанибек Гусманов – второй режиссер проекта и линейный продюсер – рассказывают, что съемочный процесс был очень интересным, он проходил в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более 70 человек с привлечением специалистов из Китая. Именно там шили костюм главного героя и вместе с казахстанскими специалистами создали весь образ артиста.

В клипе использовали три локации, поиски античной культуры было нелегкой задачей. В творческой атмосфере большая международная команда постаралась создать загадочную историю в каждом элементе интерьера, детали костюма, в каждом кадре.

Автор музыки — Димаш. Автором текста песни выступила Кэндис Келли. Соавтором текста, сопродюсером, оркестровщиком и аранжировщиком — Дмитро Гордон.