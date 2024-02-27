When I’ve Got You: Димаш Кудайберген представил новый видеоклип в Стамбуле

Культура, Lifestyle
98
Дана Аменова
Корреспондент

Премьера нового музыкального видео прошла в рамках пресс-конференции, которую артист провел в связи с предстоящим сольным концертом в Турции, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет dimashnews.com, основная идея клипа принадлежит Димашу и режиссеру клипа Галыму Асылову.

– Всем известно, что Димаш – добрый и простой человек. О его личной жизни мало что известно, он не часто появляется в медийном пространстве и не дает особо личных интервью. Мы хотели представить артиста немного с другой стороны, в «книжном», выдуманном образе, — поделился режиссер.

По сюжету, всемирно известный артист, ведущий очень закрытый образ жизни, решил дать первое открытое интервью. Молодая журналистка едет на встречу, безмерно волнуясь и терзаясь вопросом: «А что, если?..».  Яркая фантазия девушки подсказывает таинственный образ главного героя и погружает ее в мистическую историю.

Галым Асылов и Жанибек Гусманов – второй режиссер проекта и линейный продюсер – рассказывают, что съемочный процесс был очень интересным, он проходил в Алматы. Над клипом работала творческая команда из более 70 человек с привлечением специалистов из Китая. Именно там шили костюм главного героя и вместе с казахстанскими специалистами создали весь образ артиста.

В клипе использовали три локации, поиски античной культуры было нелегкой задачей. В творческой атмосфере большая международная команда постаралась создать загадочную историю в каждом элементе интерьера, детали костюма, в каждом кадре.

Автор музыки — Димаш. Автором текста песни выступила Кэндис Келли. Соавтором текста, сопродюсером, оркестровщиком и аранжировщиком — Дмитро Гордон.

– Работать над этой песней было большой ответственностью, ведь «When I’ve Got You» — это шаг в новом направлении для Димаша, как артиста. Димаш сказал мне, что давно хотел создать трек в жанрах блюз, джаз, рок и r&b, а мое предложение заключалось в том, чтобы заставить трек звучать свежо и эпатажно. В результате получилось сочетание тяжелых барабанов, электрогитары и фортепиано с оркестром, синтезаторами, губной гармошкой и даже хором. Мы хотели, чтобы песня звучала кинематографично, эпично и дерзко, — заключил Дмитро Гордон.

 

#Турция #Димаш #Стамбул #видеоклип #When I’ve Got You

Популярное

Все
Откуда берет корни название города Костанай
Платье, которое подарил Абай
Бурабайский Айболит
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Прокуратура региона с начала года отменила более двадцати государственных закупок на сумму, превышающую четыре миллиарда тенге
Застрелил красавицу
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
О тоях, патриотизме и любви
Иллюзия легкой жизни или игровой тупик?
Не наступить на цифровые «грабли»
На алименты денег нет, но на азартные игры тратят сотни миллионов
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Аварии следовало ожидать
Как выглядят мусорные кучи Туркестанской области из космоса
Не оставить бы сугробы
Экономика сильная, но не силовая
В приоритете – олимпийские виды
В аэропорту Астаны эвакуировали людей
Суперкубок – у «Тобола»
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Юбилейный спектакль «Укрощение строптивой» покажут в Астане
О тоях, патриотизме и любви
Откуда берет корни название города Костанай
Платье, которое подарил Абай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]