World Cleanup Day 2023 проведут в Казахстане

Культура и общество
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16 сентября 2023 года будет проводиться ежегодная экологическая акция «Всемирный день чистоты (World Cleanup Day 2023)», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов РК.

Фото gov.kz

Целью акции является объединение населения Республики Казахстан для организации комплекса мероприятий по очистке территорий от мусора.

Участие Казахстана во Всемирной Акции «World Cleanup Day 2023» позволит позиционировать Казахстан как участника глобальных мировых экологических акций, страны, реализующей принцип «зеленой» экономики и достижение Целей устойчивого развития 2030.

В связи, с чем министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан просит поддержать инициативу и принять участие в данной акции.

#казахстан #экология

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