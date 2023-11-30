«Я прививки не боюсь...»

Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что с начала текущего эпидемиологического сезона зарегистрировано 1 млн 370 тыс. случаев ОРВИ и 66% заболевших сос­тавляют дети в возрасте до 14 лет. В республике завершена кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой вакцинировано 2 млн 400 тыс. человек, что составляет 12,1% от общей численности населения.

– С начала текущего года наблюдается снижение заболеваемости в 2,6 раза. За десять месяцев заболели 11 734 человека, вакцинированы 1 310 граждан, – отметила Ажар Гиният.

Особое внимание министр уделила ситуации с корью. На данный момент в республике зарегистрировано более 17 тыс. случаев кори, 82% заболевших – дети, подавляющее большинство которых не привито. По словам Ажар Гиният, 60% детей не прошли вакцинацию в связи с отказом родителей, остальные – из-за непрививочного возраста и по медицинским показаниям. На сегодня в стране открыто более 3,5 тыс. коек для больных корью в инфекционных больницах, на стационарном лечении находятся 2 375 детей, охват койками составляет 59,5%.

– Плановой вакцинацией против кори охвачены более 600 тысяч детей, что составляет 84% несовершеннолетних в возрасте от года до шести лет. До конца года вакцинации подлежат более 100 тысяч детей этой возрастной группы, – сказала Ажар Гиният.

Для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори, на сегодня поступило 500 тыс. доз, в декабре ожидается доставка еще одного миллиона.

Министр здравоохранения обратилась к родителям, имеющим детей до пяти лет, и в очередной раз призвала их обязательно сделать прививки своим малышам в рамках дополнительной массовой иммунизации.