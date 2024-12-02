Я рисую и леплю – мир прекрасный создаю

«Страна, в которой учили бы рисовать так, как учат читать и писать, вскоре превзошла бы все другие страны по всем наукам и искусствам...» Не думаем, что именно эти слова французского просветителя Дени Дидро повлияли на появлениеновой(или хорошо забытой) дисциплины в школьной программе, но в школах республики изучению изобразительного искусства стало уделяться большевнимания – появился новый предмет «Изобразительное искусство» и, соответственно, новые учебники.

Новый учебник «Изобразительное искусство» предназначен для введения детей в мир прекрасного –гармоний линий, разнообразия форм и цвета в искусстве и жизни.

Основная цельучебника –приобщение учащихся к художественной культуре, развитие интеллектуальных, эстетических и творческих способностей школьника.

Каждый урок в учебнике содержит теоретическую и практическую части. В теоретической части учащиеся продолжают знакомиться с видами и жанрами изобразительного искусства, с выдающимися казахскими и зарубежными художниками, музеями страны и мира, а также усваивают новые и повторяют уже известныеим понятия: живопись, графика, скульптура,декоративно-прикладное искусство, дизайн, архитектура, портрет, пейзаж, натюрморт.

В практической части учащиеся продолжают осваивать основы изобразительной грамотности, включая рисунок, живопись, композицию, лепку, декоративную работу, аппликацию. Учащиеся совершенствуют свои навыки владения изобразительными художественными материалами – карандашом, акварелью, гуашевыми красками, усваивают новые приемы и методы работы с ними. При этом у них развивается мелкая моторика, чувствоцвета, художественный вкус, совершенствуются трудовые навыки, воспитываются самостоятельность и аккуратность.

На страницах учебника представлено много замечательных произведений национальной и мировой классики разных видов: графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Все произведения отобраны с учетом их доступности, художественной выразительности,очевидной образовательной и воспитательной направленности.

Ученикам прививаются национальные ценности: ознакомление с произведениями изобразительного искусства (графика, скульптура и др.) происходит на примерах, изображающих выдающихся деятелей культуры и искусства, писателей и композиторов нашей страны:Абая, Курмангазы, Жамбыла и др.

В учебнике представлен не только широкий спектр материалов для изобразительной деятельности – разные краски, простые и цветные карандаши, пластилин, бумага, природные и искусственные материалы, ткани, но также оригинальные способы их использования. Таким образом развиваютсявоображение и творческое мышление учащихся.

В разделы – их в учебнике 8 – включены сведения о природе, о выдающихся людях и праздниках Казахстана, овидах и жанрах изобразительного искусства,об обычаях и традициях казахского народа.

Каждый урок содержит рубрику «Творческая мастерская». Ее основная задача – развить творческие способности, разбудить фантазию детей, желание созидать ивыполнять работы в таких жанрах изобразительного искусства, как портрет, натюрморт, пейзаж, анималистический и др.В «Творческой мастерской» учащиеся осуществляют практическую деятельность – проводят эксперименты с различными материалами, осваивают технологические термины и понятия, выполняют алгоритмы живописных и графических работ, изготовления скульптур, поделок и конструкций. Так учащиеся учатся применять полученные знания на практике.

Например, на уроке «Пейзаж.Рисуем осеннее дерево» учащиеся знакомятся с творчеством известного казахстанского художника Абылхана Кастеева,рассматривают произведения, которые воспитывают уважительноеотношение к национальной культуре и природе родного края. Используя полученные ранее знания отеплых и холодных цветах,учатся создавать важнуючасть пейзажа – дерево, совершенствуют свои умения в изображении перспективы, оттенков света и тени, а также бережно относиться к природе.

В учебнике много коллективных работ, которые учат работать в команде, выполнять совместные задачи, воспитывают уважительное отношение к мнению других и умение отстаивать собственные решения.

Учебник имеет электронную версию, которая расширяет границы урока и демонстрирует творческие процессы создания работы, а такжепозволяет проводить эксперименты, например со смешением цветов, и многое другое – всё это делает процесс обучения более содержательным, интересным и увлекательным.