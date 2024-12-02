Я рисую и леплю – мир прекрасный создаю

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Издательство «Атамұра» выпустило новый учебник «Изобразительное искусство» для учащихся 3 класса уровня начального образования.

«Страна,  в которой учили бы рисовать так, как учат читать и писать, вскоре превзошла бы все другие страны по всем наукам и искусствам...» Не думаем, что  именно эти слова французского просветителя Дени Дидро повлияли на появлениеновой(или хорошо забытой) дисциплины  в школьной программе, но в школах республики изучению изобразительного  искусства стало  уделяться большевнимания – появился новый  предмет «Изобразительное искусство» и, соответственно,  новые учебники.

Новый учебник «Изобразительное искусство»  предназначен для введения детей в мир прекрасного –гармоний линий, разнообразия форм и цвета в искусстве и жизни.

Основная цельучебника –приобщение учащихся к художественной культуре, развитие  интеллектуальных, эстетических и творческих способностей школьника.

Каждый урок в учебнике содержит теоретическую и практическую части. В теоретической части учащиеся продолжают знакомиться с видами и жанрами изобразительного искусства, с выдающимися казахскими и зарубежными художниками,  музеями страны и мира, а также усваивают новые и повторяют уже известныеим понятия: живопись, графика, скульптура,декоративно-прикладное искусство, дизайн,  архитектура, портрет, пейзаж, натюрморт.

В практической части учащиеся продолжают  осваивать основы изобразительной грамотности, включая рисунок, живопись, композицию, лепку, декоративную работу, аппликацию. Учащиеся совершенствуют свои навыки владения изобразительными художественными материалами – карандашом, акварелью, гуашевыми красками, усваивают новые приемы и методы работы с ними. При этом у них развивается мелкая моторика, чувствоцвета,  художественный вкус, совершенствуются трудовые навыки, воспитываются самостоятельность и аккуратность.

На страницах учебника представлено много замечательных произведений национальной и мировой классики разных видов: графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Все произведения отобраны с учетом их доступности, художественной выразительности,очевидной образовательной и воспитательной направленности.

Ученикам прививаются национальные ценности: ознакомление с произведениями изобразительного искусства (графика,  скульптура и др.) происходит на примерах, изображающих выдающихся деятелей культуры и искусства, писателей и композиторов нашей страны:Абая, Курмангазы, Жамбыла и др.

В учебнике представлен не только широкий спектр материалов для изобразительной деятельности – разные краски, простые и цветные карандаши, пластилин, бумага, природные  и искусственные материалы, ткани, но также   оригинальные способы их использования. Таким образом развиваютсявоображение и творческое мышление  учащихся.

В разделы – их в учебнике 8 –  включены сведения о природе,  о выдающихся людях и  праздниках Казахстана, овидах  и жанрах изобразительного искусства,об обычаях и традициях казахского народа.

Каждый урок содержит рубрику «Творческая мастерская». Ее основная задача – развить творческие способности, разбудить фантазию детей, желание созидать ивыполнять работы в  таких  жанрах изобразительного искусства, как портрет, натюрморт, пейзаж, анималистический и др.В «Творческой мастерской»  учащиеся осуществляют практическую деятельность –  проводят эксперименты с различными материалами, осваивают  технологические термины и  понятия,  выполняют алгоритмы живописных и графических работ, изготовления скульптур, поделок и конструкций. Так учащиеся учатся применять полученные знания на практике.

Например,  на уроке «Пейзаж.Рисуем осеннее дерево» учащиеся знакомятся с творчеством известного казахстанского художника Абылхана Кастеева,рассматривают произведения, которые   воспитывают уважительноеотношение  к национальной культуре и природе родного края.  Используя полученные ранее знания отеплых и холодных цветах,учатся создавать важнуючасть пейзажа – дерево, совершенствуют свои умения  в  изображении перспективы, оттенков света и тени, а также бережно относиться к природе.

В учебнике много коллективных работ, которые учат  работать в команде, выполнять совместные задачи, воспитывают  уважительное  отношение к мнению других и умение  отстаивать собственные  решения.

Учебник имеет электронную версию, которая расширяет границы урока и демонстрирует творческие процессы создания работы, а такжепозволяет проводить  эксперименты, например со смешением цветов, и многое другое – всё это  делает процесс обучения более содержательным, интересным и увлекательным.

#Образование #школа #учебник

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