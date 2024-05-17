Яблони Сиверса радуют особым цветением

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Государственный национальный природный парк «Жонгар-Алатау» стал местом проведения фестиваля, посвященного прародительнице всех яблок на земле

фото Дмитрия Ерофеева

Бело-розовые облака посреди ярко-зеленых гор… Такой вдохновляющей картиной встречает участников фестиваль «Цветение яблони Сиверса». На территории нацпарка в Сарканском районе уникальное дерево занимает площадь порядка 4 тыс. га, что составляет почти половину всех насаждений этого вида яблонь в стране. Густо усыпанные неж­ными благоухающими цветами кроны тянутся по горам – дикие яблони произрастают на высоте от 800 до 1 900 метров над уровнем моря, в вышине все больше перемежаясь мощными елями и статными березами.

– В этом году на территории нашего филиала степень цветения яблони Сиверса впервые за несколько лет достигла пяти баллов, – с радостью рассказывает старший научный сотрудник нацпарка Саят Игембаев. – Максимальная степень цветения стала возможной благодаря комфортной температуре и оптимальной влажности. Особая гордость нашего парка – яблони-реликты, возраст которых превышает 150 лет. В целом большей части деревьев уже по полвека, то есть это уже зрелые, так называемые спелые яблони.

В целом же возраст этого вида дикой яблони, по оценке исследователей, достигает 165 млн лет. Она получила имя ботаника Иоганна Сиверса, который обнаружил деревья в долине реки Урджар в 1793 году. Из всего своего обширного семейства эта яблоня выделяется умением приспосабливаться к самым суровым условиям, хорошо перенося как долгие морозы, так и засушливую погоду. В Сарканском филиале ГНПП «Жонгар-Алатау» активно занимаются сохранением этого ценнейшего генофонда, ежегодно высаживая в среднем по 17–18 тыс. молодых саженцев.

– Примечательно, что плодоношение яблони Сиверса начинается с первого десятка и длится до 125 лет и даже больше, – продолжает экскурсию Саят Игембаев. – У нас есть реликтовое дерево, возраст которого достигает 300 лет, и оно по сей день плодоносит. Также важно подчеркнуть, что плотность насаждений в нацпарке высокая, и это очень хорошо. Видите, как яблони, покрытые белыми цветами, периодически разбавляют деревья в густо-розовых «одеяниях»? Это яблони Недзвецкого, которые в естественной природе существуют уже несколько тысячелетий и дают маленькие темно-красные плоды.

В нынешнем году ставший уже традиционным праздник первоцвета, организованный Сарканским филиалом нацпарка совместно с туристским информационным центром Visit Zhetysu, с учетом паводковой обстановки в стране был проведен в форме информационного тура. Упор специалисты сделали на распространение знаний об экологической культуре. Так, по ходу покорения цветущих вершин туристам подробно рассказали об уникальной природе нацпарка и напомнили, что ценнейшие яблони занесены в Красную книгу РК как редкий вид. А потому ими можно только любоваться: категорически запрещено даже срывать соцветия. К слову, период цветения яблонь не превышает двух недель.

#парк #яблони #Жонгар-Алатау #яблони Сиверса

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