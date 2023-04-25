Январские события: экс-начальника ДКНБ Алматы приговорили к 6 годам

Также его лишили специального звания генерал-майор КНБ.

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В Алматы вынесли приговор бывшему начальнику городского Департамента КНБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговором Алмалинского районного суда города Алматы бывший начальник ДКНБ по городу Алматы, признан виновным в превышении власти и должностных полномочий (часть 4 статьи 362 УК)», - рассказали в пресс-службе суда города Алматы.

Приговором суда М. осужден на 6 лет лишения свободы. Также экс-главу ДКНБ лишили специального звания генерал-майоре КНБ, и права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 24 апреля стало известно, что экс-начальника полиции аэропорта Алматы признали виновным по аналогичной статье и приговорили к 6 годам лишения свободы.