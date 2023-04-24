Январские события: осужден экс-глава линейного отдела полиции аэропорта Алматы

Происшествия
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Бывшего начальника линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Facebook-страницу судов Алматы.

Фото: facebook.com/AlmatySottary

Приговором Турксибского районного суда Алматы начальник ЛОП международного аэропорта Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий, то есть совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекших тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 УК).

«В ночь с 4 на 5 января 2022 года в Алматы были захвачены здания органов государственной власти, совершены попытки захвата зданий правоохранительных органов и других объектов. В связи с чем начальник Департамента полиции по Алматы ввел специальный оперативный план. Начальник ЛОП аэропорта города 5 января 2022 года в 16:09 получил приказ обороняться. Невзирая на имеющуюся информацию об устремлении участников массовых беспорядков в аэропорт и полученный приказ обороняться, Т. не организовал оборону здания ЛОП, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на обслуживаемом объекте в международном аэропорту Алматы.

С 18:00 до 19:00 участники массовых беспорядков с целью нападения на здание аэропорта собрались напротив въезда в аэропорт.

Т. вопреки объявленному специальному плану дал приказ личному составу ЛОП переодеться в гражданскую одежду, оставить в здании ЛОП полученные ранее специальные средства, покинуть административное здание и выдвинуться в сторону аэропорта и покинул свой служебный кабинет.

Вследствие чего административное здание ЛОП осталось без охраны и обороны, участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили его, вооружились различными специальными средствами, захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства воздушной гавани, отключили электрическое питание взлетной полосы, чтобы не допустить прилетов и вылетов самолетов, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие в аэропорт», – установил суд.

В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэровокзала, физических лиц и субъектов бизнеса.

В результате незаконных действий участников массовых беспорядков деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года. Причиненный ЛОП материальный ущерб составил 2 168 726 тенге; АО «Международный аэропорт Алматы» – 313 850 654 тенге, АО Air Astana – 5 617 251 тенге; МСБ – 414 113 533 тенге, озвучили цифры по делу в суде.

Подсудимый вину не признал.

Суд приговорил Т. к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет. Также его лишили специального звания подполковника полиции.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 6 апреля 2023 года по делу о январских событиях к 6 годам лишения свободы приговорили бывшего начальника Департамента Комитета национальной безопасности Казахстана по Алматинской области.

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