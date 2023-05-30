Ярмарка социальных идей

Все они стали победителями Республиканского конкурса социальных идей и проектов «Право, здоровье и коммуникации – ориентиры на устойчивое развитие современного мира», организованного Фондом ­Нурсултана Назарбаева.

Конкурс социальных идей и проектов начиная с 2008 года проходит в рамках одноименной ярмарки. За это время фондом были поддержаны более 300 некоммерческих организаций. Гранты на реализацию значимых социальных проектов получили НПО, активно решающие вопросы в сфере развития инклюзии, образования, культуры, спорта, профориентации и организации досуга для населения всех возрастных категорий.

В этом году конкурс проходил по трем номинациям: «Правовые компетенции: культура уважения и соблюдение законности», «Здоровье и благополучие населения: улучшение доступа к услугам здравоохранения» и «Коммуникации для НПО: лучшие стратегии работы с населением». Участие в нем приняли свыше 150 организаций со всех уголков Казахстана, но только 50 проектов были допущены в финал.

– Мы знаем, что в НПО работают люди неравнодушные, творческие, талантливые. Иначе просто и быть не может. Но то, что было ими предложено на ярмарке, превзошло все ожидания. Это яркие новаторские идеи, остро «чувствующие» потребности времени и способные решить наиболее острые социальные проблемы в регионах. К слову, 29 проектных заявок поступило из сельской местнос­ти. Это говорит о том, что все больше сельских НПО вовлекаются в решение социально значимых вопросов, – подчеркнула координатор ярмарки Гульнара Ершиманова.

В развитие темы ярмарки и конкурса состоялись два онлайн-тренинга для участников мероприятия и всех заинтересованных представителей НПО. На тренинге по развитию критического мышления PhD, ассоциированный профессор бизнес-школы КБТУ Каиржан Абдыхалыков сфокусировал внимание слушателей на важности понимания того, как сохранить в суждениях объективность и критически подойти к решению профессиональных задач и вопросов.

А на тренинге директора фонда «Медиа сабақ» и программного директора фонда «Центр поддержки медиа» Айчурек Усупбаевой участники погрузились в тему информационной грамотности. Они учились анализировать и оценивать источники информации, разбираться в особенностях социальных сетей и использовать медийные инструменты для своей работы.

Главным же событием ярмарки стала церемония награждения победителей. В течение двух дней 50 финалистов защищали инновационные идеи и социальные решения, ориентированные на рост благополучия граждан Казахстана.

Победителями в номинации «Правовые компетенции: культура уважения и соблюдение законности» признаны следующие проекты: «Антибуллинг-Светофор» (ОО «Центр развития и социальной помощи населению «Мой дом», Карагандинская область, Темиртау); «Республиканская школа правовой грамотности для людей, затронутых туберкулезом» (ОФ «Мейірімді жол», Алматы); «Инклюзивное образование для всех» (ОЮЛ «Объединение инвалидов «АРДОС-Жүрек», Петропавловск); «Юридический путь: Село, готовься к защите своих прав!» (ОО «Информационный центр «Панорама», Тараз).

В номинации «Здоровье и благополучие населения: улучшение доступа к услугам здравоохранения» победителями стали: «Жастардың психикалық денсаулығы және суицидтің алдын алу» (ОО «Ой бренд», Кызылорда); «Үміт сәулесі» (Общественное объединение инвалидов «Денсаулық – зор байлық», Алматинская область, с. Кеген); «Информационно-методическая поддержка семей и работников здравоохранения по вопросам оказания паллиативной помощи» (ОЮЛ «Казахстанская ассоциация паллиативной помощи», Алматы); «Развитие деятельности сервисного центра Инва СТО» (Общественное объединение инвалидов «Центр независимая жизнь «ДОС», Астана).

В номинации «Коммуникации для НПО: лучшие стратегии работы с населением» лучшими проектами названы: «Қ@З@ҚШ@ ТЫҢД@ Д@ С@ЙР@!» (Частный фонд им. академика З. Кабдолова, Атырау); Jasyl Bolashaq (Филиал ОО «Kaz Eco Patrol», Талдыкорган); «Цифровая грамотность» (Частное учреждение «Zhas Даурен», с. Баскудык, Мангистауская обл.).

Все победители получат гранты на сумму до трех миллионов тенге каждый.