Ярмарку вакансий проведут для молодёжи в Астане

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В столичном Дворце «Жастар» сегодня, 7 сентября, состоится ярмарка вакансий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"В целях оказания содействия занятости населения на ярмарке соискателям предложат свыше 650 вакансий по самым разным специальностям", - отметили в городской администрации.

Мероприятие будет проходить с 14.30 до 17.00 часов сегодня, 7 сентября, во Дворце «Жастар» (пр. Республики, 34), добавили в пресс-службе.