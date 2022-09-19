Статьи «Ястребы» в гостях у «барсов» 19 сентября 2022 г. 0:00 Аскар Бейсенбаев Столичный «Барыс» и омский «Авангард» дважды сыграли в столице Казахстана и поделили между собой очки. Стартовый поединок прошел в четверг вечером, и победу здесь одержали наши хоккеисты со счетом 5:3. Первыми заброшенной шайбой отметились представители казахстанского клуба, у которых на 17-й минуте отличился 20-летний дебютант Ансар Шайхмедденов. Вся команда и тренерский состав были очень рады, что молодой форвард смог забросить свою первую шайбу на столь высоком уровне, каковой является международная Континентальная хоккейная лига. Вторая двадцатиминутка запомнилась точными бросками американского легионера «Барыса» Энтони Луиса, увеличившего преимущество хозяев площадки до 2:0 на 35-й минуте и первой шайбой в составе гостей, у которых немного подсократить разрыв смог Владимир Ткачев, уверенно сыгравший на добивании на 39-й минуте. И все же основные события разгорелись в третьем заключительном периоде. На 43-й минуте российский легионер казахстанской команды Иван Мищенко делает счет 3:1 в нашу пользу, а на 44-й голом отмечается и капитан «Барыса» канадец Линден Вей. Надо отдать должное и омским «ястребам», которые не бросили играть, и к 50-й минуте отыграли две шайбы благодаря точным броскам Сергея Толчинского и Владимира Брюквина. Более того, в надежде хотя бы как минимум сравнять счет они даже на последних минутах заменили своего вратаря на еще одного полевого игрока, но лишь получили еще одну шайбу в свои ворота на исходе 58-й минуты от все того же нашего Энтони Луиса, который записал на свой счет дубль. Зато во втором субботнем поединке «Авангард» сполна реабилитировался, сокрушив «Барыс» со счетом 5:2. У россиян в этот день забивали Александр Дергачев, Сергей Толчинский, американский легионер Рид Буше, а также Семен Чистяков и Алексей Береглазов. Все, что смогли сделать представители казахстанской дружины, так это забить две утешительные шайбы усилиями Егора Петухова и Линдена Вея. Кстати, для «ястребов», которые в 2021 году выиграли Кубок Гагарина, эта была лишь первая победа в нынешнем сезоне. А теперь несколько слов об еще одном приятном событии. Столичная детская хоккейная команда «Астана-2008» вернулась с международного турнира Sweden Hockey Trophy, проходившего в Стокгольме (Швеция), где завоевала бронзовые медали. В данном состязании приняли участие 18 команд. Наши мальчишки под руководством тренера Аскара Майжолова провели восемь игр, из которых в шести одержали победы. После этого турнира казахстанская команда еще и получила приглашение на участие в мае 2023 года в международном турнире в Детройте (США) Detroit Spring Invite , в котором по традиции принимают участие лучшие региональные команды из Канады, США и Европы.