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«Ястребы» в гостях у «барсов»
Аскар Бейсенбаев

Столичный «Барыс» и омский «Авангард» дважды сыграли в столице Казахстана и поделили между собой очки.

Стартовый поединок прошел в четверг вечером, и победу здесь одержали наши хоккеисты со счетом 5:3. Первыми заброшенной шайбой отметились представители казахстанского клуба, у которых на 17-й минуте отличился 20-летний дебютант Ансар Шайхмедденов. Вся команда и тренерский состав были очень рады, что молодой форвард смог забросить свою первую шайбу на столь высоком уровне, каковой является международная Континентальная хоккейная лига.

Вторая двадцатиминутка запомнилась точными брос­ками американского легионера «Барыса» Энтони Луиса, увеличившего преимущество хозяев площадки до 2:0 на 35-й минуте и первой шайбой в составе гостей, у которых немного подсократить разрыв смог Владимир Ткачев, уверенно сыгравший на добивании на 39-й минуте.

И все же основные события разгорелись в третьем заключительном периоде. На 43-й минуте российский легионер казахстанской команды Иван Мищенко делает счет 3:1 в нашу пользу, а на 44-й голом отмечается и капитан «Барыса» канадец Линден Вей. Надо отдать должное и омским «ястребам», которые не бросили играть, и к 50-й минуте отыграли две шайбы благодаря точным брос­кам Сергея Толчинского и Владимира Брюквина. Более того, в надежде хотя бы как минимум сравнять счет они даже на последних минутах заменили своего вратаря на еще одного полевого игрока, но лишь получили еще одну шайбу в свои ворота на исходе 58-й минуты от все того же нашего Энтони Луиса, который записал на свой счет дубль.

Зато во втором субботнем поединке «Авангард» сполна реабилитировался, сокрушив «Барыс» со счетом 5:2. У россиян в этот день забивали Александр Дергачев, Сергей Толчинский, американский легионер Рид Буше, а также Семен Чистяков и Алексей Береглазов. Все, что смогли сделать представители казахстанской дружины, так это забить две утешительные шайбы усилиями Егора Петухова и Линдена Вея. Кстати, для «ястребов», которые в 2021 году выиграли Кубок Гагарина, эта была лишь первая победа в нынешнем сезоне.

А теперь несколько слов об еще одном приятном событии. Столичная детская хоккейная команда «Астана-2008» вернулась с международного турнира Sweden Hockey Trophy, проходившего в Стокгольме (Швеция), где завоевала бронзовые медали. В данном состязании приняли участие 18 команд. Наши мальчишки под руководством тренера Аскара Майжолова провели восемь игр, из которых в шести одержали победы. После этого турнира казахстанская команда еще и получила приглашение на участие в мае 2023 года в международном турнире в Детройте (США) Detroit Spring Invite , в котором по традиции принимают участие лучшие региональные команды из Канады, США и Европы.

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