Юбилейная почтовая марка 5-х Всемирных игр кочевников торжественно погашена в Астане

В рамках предстоящих Всемирных игр кочевников состоялась торжественная церемония специального гашения юбилейной почтовой марки из серии «Культура и спорт Казахстана».

Фото: worldnomadgames.kz

Это событие стало знаковым для всех, кто ценит и уважает богатое культурное наследие кочевых народов.

– 5-е Всемирные игры кочевников – это не просто спортивное событие, это живая связь с нашими традициями и культурным наследием. Юбилейная поч­товая марка – это символ гордости за наше прошлое и стремления передать богатое наследие будущим поколениям. Мы рады видеть, как эта инициатива объединяет людей и вдохновляет на сохранение и развитие культурных традиций кочевых народов, – отметил руководитель дирекции ВИК Наиль Нуров, подчеркнув важность данного события.

– Выпуск юбилейной почтовой марки в рамках 5-х Всемирных игр кочевников является не только символом уважения к нашему культурному наследию, но и значимым вкладом в сохранение и популяризацию традиций кочевых народов. Мы гордимся, что можем внести свой вклад в развитие культурного диалога и укрепление связи между поколениями, – в свою очередь сказала председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова.

Юбилейная почтовая марка представляет собой уникальное произведение филателистического искусства. Автором марки является Серик Буксиков, начальник отдела маркетинга дирекции Всемирных игр кочевников. На марке изображен образ беркутчи – хранителя древней традиции, который символизирует стойкость и верность своим корням. Цент­ральным элементом марки является гофрированный круг, символизирующий круговорот жизни и единство времени и пространства, воплощенные в философии кочевников.

Тираж марки составляет 5 000 экземпляров, номинальная стоимость – 500 тенге. Изготовленная с применением элементов защиты

УФ-краской и тиснения золотой фольгой, марка станет неотъемлемой частью любой коллекции и символом уважения к культурному наследию кочевых народов.

Стоит отметить, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 800 участников из 89 стран. На играх номадов будет разыг­рано 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.