Юбилейный полумарафон в столице

Спорт
Дмитрий Норкин

Прошедшие выходные окрасили столицу в яркие цвета большого спорта: в воскресенье в Астане состоялся пятый Astana Half Marathon от корпоративного фонда «Смелость быть первым». Масштаб события наглядно подтвердил, что город окончательно закрепился на международной беговой карте.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В этом году забег объединил порядка 7 тыс. атлетов, собравшихся на площади Независимости, чтобы проверить себя на дистанциях в 21,1, 10 км, в скандинавской ходьбе и командной эстафете «Экиден». Юбилейный старт установил исторический рекорд по числу зарубежных спортсменов: на трассу вышли 243 бегуна из более чем 30 стран, включая США, Францию, Китай и Великобританию. Столь высокий интерес легко объясним. Как отметил председатель Попечительского совета фонда Галимжан Есенов, забег входит в престижную международную ассоциацию AIMS, а его трассы сертифицированы по строгим стандартам World Athletics, что гарантирует объективность результатов.

Живописный маршрут пролегал через главные символы Астаны – мимо резиденции Акорда, набережной Есиля, монумента «Байтерек» и футуристичных объектов EXPO, позволив гостям увидеть столицу во всей красе. Примечательно, что спортивный праздник стал примером истинной открытости: на старт вышли 10 инклюзивных экипажей Funduk Team, где особенным участникам помогали преодолевать дистанцию пилоты-волонтеры.

Однако главным новшеством полумарафона наряду со спортивными достижения­ми стал его беспрецедентный фокус на снижении экологического следа, поддержавший общенациональную инициативу «Таза Қазақстан».

По словам исполнительного директора фонда Салтанат Казыбаевой, организация системно масштабирует экологические практики. Впервые во время массового забега в Казахстане на всех пунктах питания применили одноразовые стаканчики из пластика PET 1, подлежащего 100-процентной переработке. Эковолонтеры и пункты раздельного сбора отходов, работавшие при поддержке ECO Network на протяжении всей трассы, помогли оперативно собрать вторсырье сразу после финиша. Как подчеркнул основатель сети Евгений Мухамеджанов, такие инициативы наглядно формируют новую культуру ответственного отношения к городской среде.

Прошедший полумарафон доказал, что крупнейшие спортивные праздники Астаны могут быть не только зрелищными и массовыми, но и по-настоящему чистыми.

#Астана #акимат #полумарафон

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