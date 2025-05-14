Юные акмолинские инженеры вошли в число лучших

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Школьники из Акмолинской области успешно представили регион на престижном международном чемпионате по робототехнике среди школьников Robotek Grand Tournament, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования 

Фото: пресс-служба управления образования Акмолинской области

В международном чемпионате Robotek Grand Tournament, прошедшем в Астане 13 мая 2025 года, приняли участие довольно сильные команды из 17 регионов Казахстана, трех городов республиканского значения. А также на соревнования прибыли команды из-за США, Молдовы, Болгарии, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана. Общее количество участников превысило 350 человек.

Команда «Abylaikhan» из средней школы имени Абылай-хана села Кызылағаш Бурабайского района продемонстрировала высокий уровень подготовки, завоевав диплома II степени в номинации «Робот-доставщик».  

Еще одну награду в копилку области добавили воспитанники «Bolashaq Sarayi», которые также заняли второе место  в категории «Робобаскетбол».  

 

#победа #школьники #робототехника

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