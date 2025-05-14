Школьники из Акмолинской области успешно представили регион на престижном международном чемпионате по робототехнике среди школьников Robotek Grand Tournament, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования

Фото: пресс-служба управления образования Акмолинской области

В международном чемпионате Robotek Grand Tournament, прошедшем в Астане 13 мая 2025 года, приняли участие довольно сильные команды из 17 регионов Казахстана, трех городов республиканского значения. А также на соревнования прибыли команды из-за США, Молдовы, Болгарии, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана. Общее количество участников превысило 350 человек.

Команда «Abylaikhan» из средней школы имени Абылай-хана села Кызылағаш Бурабайского района продемонстрировала высокий уровень подготовки, завоевав диплома II степени в номинации «Робот-доставщик».

Еще одну награду в копилку области добавили воспитанники «Bolashaq Sarayi», которые также заняли второе место в категории «Робобаскетбол».