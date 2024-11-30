«Юные беркуты» трудностей не боятся

Ежегодно в конце ноября в воинской части 5573 Национальной гвардии проходит торжественное мероприятие, посвященное дню рождения военно-патриотического движения «Жас бүркіт», созданного в 2003 году.

«Жас бүркіт» – это молодежная организация, созданная с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в Вооруженных силах РК, вовлечения молодежи в здоровый образ жизни, формирования у нее таких качеств, как гражданская ответственность, дисциплинированность. Для этого участники движения проводят различные мероприятия: спортивные соревнования, военно-спортивные игры, патриотические акции...

Движение представлено как в виде военно-патриотических клубов, так и военно-патриотических классов. Их участники – в основном дети военнослужащих в возрасте от 5 до 15 лет. Это своего рода детская версия спецназа «Беркут», отсюда и название «Жас бүркіт» – «Юные беркуты». Клубы формируются на общественных началах на базе воинской части и подразделений специального назначения «Б».

Примечательно, что за два десятка лет движение значительно расширилось: военно-патриотические клубы и классы «Жас бүркіт» открылись во всех регионах страны и работают на постоянной основе. Желающих вступить в ряды «юных беркутов» с каж­дым годом в Казахстане становится все больше.

– В столичном клубе «Жас бүркіт», расположенном в воинской части 5573 Национальной гвардии, ребят обучают рукопашному бою и боевому самбо. Их тренируют специальные инструкторы из числа офицеров спецназа «Беркут», который находится на этой же территории. Тренировки проходят каждую субботу с 12 до 13 часов. Сейчас на постоянной основе здесь занимаются около 40 ребят в возрасте от 5 до 12 лет, – рассказывает помощник начальника отделения по воспитательной и социально-правовой работе Нургуль Мусаева.

По ее словам, если раньше воспитанниками спортивного воен­но-патриотического клуба «Жас бүркіт» были только дети воен­нослужащих части, то сейчас к ним присоеди­няются и другие ребята.

– У нас есть дети, которые приезжают даже с другого конца города. Они сами проявляют интерес. Участие в различных мероприятиях военно-патриотического характера, более близкое знакомство с жизнью военных и тематические экскурсии – это же мечта многих мальчишек! – говорит Нургуль Мендалыкызы.

Именно это было и остается главной целью военно-патриотического движения «Жас бүркіт» – формирование правильных ценностей у подрастающего поколения.

– Наши дети и молодежь здесь воспитываются в лучших традициях: быть патриотами Родины, уметь защищать ее, готовиться к любым вызовам. Для этого наши офицеры проводят специальные занятия, – продолжает Нургуль Мусаева.

Не так давно был подписан меморандум о создании классов «Жас бүркіт» в столичных школах № 69 и Binom им. Ыбырая Алтынсарина. Теперь здесь тоже будут обу­чать школьников строе­вой и физической подготовке. Также офицеры-инструкторы клуба проводят совместные мероприятия военно-патриотического характера с преподавателями начальной военной подготовки других столичных школ.

Идея создания военно-патриотического движения среди детей и подростков подтвердила свою востребованность и необходимость. Военно-патрио­тические классы клуба «Жас бүркіт», созданные по инициативе Национальной гвардии РК, совместно с воинскими частями во всех регионах страны плодотворно работают по самым важным направлениям молодежной политики.

– Наши дети вовлечены в спорт, здоровый образ жизни, у них формируются выносливость и мужество, сила, воля и в целом правильные взгляды на жизнь. Это и есть воспитание духа, что так необходимо для будущих защитников Родины. Их родители могут быть спокойны: этим ребятам не до хулиганства и вредных привычек. Всю свою энергию они направляют в правильное русло, – поясняет моя собеседница.

Кстати, у клуба есть свои знамя, эмб­лема, форменная одежда и даже девиз на двух языках – казахском и русском, а еще – «Кодекс чести воспитанника спортивного военно-патриотического движения «Жас бүркіт».

– Форма одежды воспитанников камуфлированная. Она удобна для воен­но-прикладных занятий, строевой подготовки и торжественных мероприя­тий. На правом рукаве располагается круглый шеврон с логотипом клуба, а на левом – шеврон Национальной гвардии РК, – рассказывает старший лейтенант Мусаева.

Что касается планирования работы, то оно осуществляется председателем клуба сразу на год. Планы и расписание в обязательном порядке утверждаются командиром воинской части, а после доводятся до родителей воспитанников клуба.

Чтобы занятия для «юных беркутов» проходили более эффективно, им даже выделяются отдельные помещения в воинских частях, где разрешают использовать учебно-материальную базу. Кроме того, в клубе есть свой спортзал и спортинвентарь. В общем, имеются все необходимые условия для качественной военной подготовки.

Согласно государственной программе патриотического воспитания юных защитников Родины обучают также азам огневой и военно-медицинской подготовки, радиационной, химичес­кой и биологической защите. В некоторых регио­нах планируют даже включить в программу обучения военную топографию и военно-инженерную подготовку.

При этом общее руководство, координацию и помощь в деятельности воен­но-патриотического движения «Жас бүркіт» осуществляют Главное управление воспитательной и социально-правовой работы и Центр «Б» Главного командования Национальной гвардии.

Узнать больше о движении «Жас бүркіт» и его достижениях можно на страничке аккаунта Национальной гвардии в Instagram. Здесь публикуются видео с различных военно-патриотичес­ких мероприятий и главные новости, связанные с деятельностью молодежной организации.