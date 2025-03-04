Юные инженеры из НИШ
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Наталия Павлова, Уральск
В Алматы завершился Almaty Tech Cup 2025 – крупнейший в Центральной Азии чемпионат по робототехнике и дронам, который объединил свыше 3 тыс. участников из более чем десяти стран. В направлении FLL команда Назарбаев Интеллектуальной школы Уральска Tidal Tumble стала победителем в категории Robot Design, завоевав путевку на Asia Pacific Open First Championship 2025. Это престижный международный чемпионат по робототехнике, где встречаются сильнейшие команды со всего мира.