Юные инженеры из НИШ

Успех стал результатом упорного труда учеников и мастерства их наставников, а также подтверждением высокого уровня STEM-образования в Назарбаев Интеллектуальных школах. Как сообщили в пресс-службе НИШ Уральска, команда школы, куда вошли ученики 9–11-х классов, представила на чемпионате в Алматы проект Agua Aeris – установку по добыче воды из воздуха. В рамках проекта ребята изучали процессы конденсации, альтернативные источники энергии и современные технологии очистки воды. Юные инженеры НИШ продемонстрировали инновационные решения в области дизайна роботов, креатив и команд­ный дух, за что получили высокие оценки жюри.

Авторами идеи являются руководитель расширенной лаборатории инженерно-технического творчества и информационных технологий НИШ Медет Бисекенов, а также учащиеся Таир Уашев и Нурымхан Беркин. Развитию проекта способст­вовала команда Tidal Tumble под руководством наставника кружка робототехники, IT-специалиста Армата Максотова. Благодаря педагогам интерес учащихся к науке и технологиям значительно вырос. Ученики разрабатывают проекты, направленные на решение актуальных экологических и технологических проблем. В их портфолио уже есть разработки, способные принести пользу обществу, и они продолжают работать над новыми инновационными идеями.