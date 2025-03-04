Юные инженеры из НИШ

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Наталия Павлова, Уральск

В Алматы завершился Almaty Tech Cup 2025 – крупнейший в Центральной Азии чемпио­нат по робототехнике и дронам, который объединил свыше 3 тыс. участников из более чем десяти стран. В направлении FLL команда Назарбаев Интеллектуальной школы Уральска Tidal Tumble стала победителем в категории Robot Design, завоевав путевку на Asia Pacific Open First Championship 2025. Это престижный международный чемпионат по робототехнике, где встречаются сильнейшие команды со всего мира.

фото предоставлено пресс-службой НИШ г. Уральска

Успех стал результатом упорного труда учеников и мастерства их наставников, а также подтверждением высокого уровня STEM-образования в Назарбаев Интеллектуальных школах. Как сообщили в пресс-службе НИШ Уральска, команда школы, куда вошли ученики 9–11-х классов, представила на чемпионате в Алматы проект Agua Aeris – установку по добыче воды из воздуха. В рамках проекта ребята изучали процессы конденсации, альтернативные источники энергии и современные технологии очистки воды. Юные инженеры НИШ продемонстрировали инновационные решения в области дизайна роботов, креатив и команд­ный дух, за что получили высокие оценки жюри.

Авторами идеи являются руководитель расширенной лаборатории инженерно-технического творчества и информационных технологий НИШ Медет Бисекенов, а также учащиеся Таир Уашев и Нурымхан Беркин. Развитию проекта способст­вовала команда Tidal Tumble под руководством наставника кружка робототехники, IT-специалиста Армата Максотова. Благодаря педагогам интерес учащихся к науке и технологиям значительно вырос. Ученики разрабатывают проекты, направленные на решение актуальных экологических и технологических проблем. В их портфолио уже есть разработки, способные принести пользу обществу, и они продолжают работать над новыми инновационными идеями.

#Алматы #чемпионат #НИШ #робототехника #Almaty Tech Cup 2025

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