В 2018 году был принят закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», который впервые ввел понятие «юридический консультант». Согласно закону, это физическое лицо, которое имеет высшее юридическое образование, двухлетний стаж, членство в профессиональной палате и которое вправе оказывать правовую помощь населению.

Чтобы подробнее поговорить об этой профессии, мы встретились с практикующим юрисконсультом Анарой Сагиндыковой. Долгие годы она работала в банковской сфере, а последние десять лет руководит консалтинговым центром «ADAL Solution», который объединяет юридическую, аудиторскую и консалтинговую компании. По словам директора, центр работает по принципу «одного окна» и оказывает широкий спектр услуг – от правовой поддержки физических и юридических лиц до сопровождения в процедуре банкротства и реабилитации, аутсорсинга бухгалтерских услуг.

Являясь одной из активных участниц Палаты юридических консультантов города Астаны, наша собеседница отмечает, что быть юрисконсультом – значит нести огромную ответственность и соответствовать строгим требованиям. Чтобы стать таким специалистом, недостаточно дип­лома. Нужно иметь минимум два года ­юридической практики, сдать тесты в профессиональной палате, заключить договор страхования профответственности и войти в профессиональный реестр. При этом консультант, в отличие от адвоката, может заниматься и другой деятельностью, в том числе предпринимательской.

– Юридический консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора с юридическим лицом. Это самостоятельный вид деятельности, такой же, как у нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя. Налогообложение предусматривает 10 процентов от прибыли, также необходимо ведение бухгалтерского учета и соблюдение требований налогового и других законодательств, – пояснила эксперт.

Юрисконсульт оказывает помощь населению в различных сферах – это представление интересов в суде, сопровождение сделок, урегулирование налоговых и иных споров.

– Физические лица в основном обращаются по взысканию задолженности, – продолжает Анара Сагиндыкова. – Много споров по банковским займам, семейно-брачным отношениям, наследству, недвижимости и земельным вопросам. Обращения юридических лиц чаще всего касаются особого производства – реабилитации и банкротства. И это абсолютное творчество, поскольку нам нужно понять, что довело компанию до такого состояния и что необходимо сделать, чтобы помочь доверителю.

Палата юридических консультантов оказывает помощь своим представителям во взаимодейст­вии с государственными органами, продвигает их интересы, организовывает площадки для обмена опытом. И в то же время ведет профессиональный контроль за деятельностью своих членов. В случае нарушения этики или некачественной работы клиенты могут написать жалобу на юрисконсульта. И коллегиальный орган палаты вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности и даже исключить из своих рядов.

Анара Сагиндыкова считает, что конкурентными становятся те юридические консультанты, которые имеют разносторонние опыт и знания. Также важно отрабатывать проекты с командой, в которую входят аудиторы, налоговые консультанты и администраторы. Это позволяет находить оптимальные решения и предоставлять клиенту несколько вариантов решения вопроса.

Специалист на общественных началах проводит юридические консультации граждан в приемных Конституционного суда, политических партий, принимает участие в республиканской акции «Народный юрист» по оказанию бесплатной юридической помощи населению. На круглых столах и конференциях поднимает проблемы сообщества.

В качестве примера юрисконсульт привела случай с пенсио­неркой из Петропавловска, которая пришла за помощью в приемную Конституционного суда. Банк выдал ей кредит на несколько миллионов тенге с ежемесячной суммой погашения, которая в два раза превышала ее пенсию. Женщина объяс­нила, что брала займ внуку, который не смог справиться с платежами, и банк подключил к работе коллекторов.

– При обращении в банк с вопросом о сумме займа, условиях погашения, срока и ежемесячного платежа мне ответили: женщина – лояльный клиент, более пяти лет оформляла кредиты на бытовую технику, а также финансовые кредиты, поэтому займ был выдан без финансовой оценки состояния. Однако, как выяснилось, данных обстоя­тельств недостаточно. В итоге нам удалось зафиксировать сумму долга, чтобы не увеличивались проценты и штрафные санкции, и сформировать график платежей с учетом финансовых поступлений у клиента. В итоге финансовое и душевное состояние пенсио­нерки нормализовалось, она благодарит нас и периодически отправляет видео с цветущими клумбами во дворе, – улыбается Анара Сагиндыкова.

На базе СШ № 97 юрисконсульты Астаны организовали Школу юридической грамотнос­ти для учащихся более двадцати учебных заведений. Ученики 5–11-х классов встречаются со следователями, судебными исполнителями и другими представителями правоохранительных органов и юридических компаний.

– Дети с энтузиазмом приняли нашу практику, – отметила собеседница. – Встречи с опытными специалистами сопровож­даются вопросами, оживленным обсуждением и реальным интересом к разным ситуациям. Например, что делать, если в магазине товар упал с полки и разбился, как защитить свои права как потребителя, как себя вести с незнакомыми лицами.

Сотрудничает Анара Сагиндыкова и с вузами, предоставляя студентам-практикантам возможность отрабатывать реальные кейсы в ее центре. При этом специалист открыто говорит о трудностях профессии, таких как налоговая нагрузка, высокие ставки при страховании гражданско-правовой ответственности, дорогая недвижимость в столице. Вместе с тем поле для работы юрисконсультов огромное, и у профессионалов всегда будут клиенты. В столице, например, особо востребованы эксперты по налоговым спорам и обжалованию действий госорганов.

– Для молодых специалистов открываются большие перспективы. В Астане уже более тысячи юрисконсультов, практикующих в разных сферах. Честность, профессионализм и ответственность – вот, на мой взгляд, основа профессии. И только с таким подходом можно быть востребованным, – убеждена Анара Сагиндыкова.