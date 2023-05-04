За 7️00 тысяч тенге продали "вакансию" учителя в Жамбылской области
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Полиция города Тараза расследуют мошенничество с трудоустройством в школу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жамбылской области.
Некая знакомая еще в январе этого года пообещала жительнице Тараза за вознаграждение устроить учителем в школу и взяла за свою «услугу» 700 тысяч тенге.
Горожанка деньги отдала, но когда не получила заветного места, написала заявление в полицию.
В ходе досудебного расследования по части 1 уголовной статьи «Мошенничество» полиция установила 48-летнюю жительницу Тараза. Женщина признала свою вину и была отпущена под обязательство о явке.
Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств дела.