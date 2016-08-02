​За Болгарией – сцены Австрии

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Международный фестиваль танца «Витоша» проходил в Софии. В Болгарию съехались ансамбли из 11 стран. Казахстан представлял шымкентский коллектив «Казына», известный своими самобытными хореографическими композициями далеко за пределами республики. За более чем четверть века ребята неоднократно становились победителями и лауреатами престижных международных и республиканских конкурсов.

Секрет творческого долголетия известного ансамбля, в котором танцуют юноши и девушки разных национальностей, кроется в любви к народному танцу, огромном трудолюбии каждого участника и постоянном желании совершенствоваться.

Последние 13 лет коллективом руководит Зауре Ажибекова, продолжившая дело создателя ансамбля Мусы Жаркымбекова – педагога, известного деятеля культуры. Ей удивительным образом удается каждый танец превратить в маленькую пьесу, сполна передающую национальный колорит. В репертуаре ансамбля несколько десятков композиций: народные казахские, корейские, русские, узбекские, таджикские, уйгурские, алтайские, калмыцкие танцы. Огромное внимание уделяется разработке костюмов, которые помогают раскрыть идею танца и придают ему особую красочность.

В Болгарии ансамбль народного танца «Казына» занял второе место, пропустив вперед только танцоров из Кореи. На третьем месте – участники из Колумбии.

После нескольких дней передышки шымкентские танцоры снова отправляют­ся в путь. С 4 по 6 августа коллектив «Казына» совместно с фольклорным ансамблем «Тумар» выступят на фестивале фольклорного искусства Villacherkirchtag. Он состоится в двух австрийских городах – Клагенфурт и Филлах.

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