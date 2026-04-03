Исследуя недра заново
Беседовала Марина Демченко
День геолога, отмечаемый 5 апреля, не просто дата в календаре, но и повод напомнить о значимости одной из фундаментальных наук, которая сегодня, в век IT-технологий и смарт-материалов, переживает второе рождение. Буквально в нынешнем году геологи республики переходят к сверхдетальному изучению земных глубин, внедряя современные стандарты картирования и цифровые технологии. Почему для перехода к масштабу 1:50 000 используется спутниковое зондирование и геохимический метод Ionic Leach, для чего создаются геологические 3D-модели – в интервью вице-министра промышленности и строительства Ирана ШАРХАНА.