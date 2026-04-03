Нет ничего лучше живого общения

Статьи,Қазақ тілі
615
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

С пациентами и коллегами старшая медсестра противотуберкулезного диспансера из Сатпаева Эльмира Березинская старается говорить на казахском.

фото из архива героини

– В школе с казахским языком у меня была беда, трудно было запоминать материал, который давал учитель, – рассказывает она. – Когда только начинала работать, слушала, как общаются мои коллеги, и мне захотелось тоже научиться говорить на государственном языке.

Став частью коллектива, хочется быть в курсе событий, понимать шутки, а не просто улавливать общий смысл разговора. Вот и Эльмира Мансуровна, рассмотрев возможности, первым шагом в изучении государственного языка выбрала онлайн-обучение для расширения словарного запаса.

Но казахский язык – это не только слова, но еще и падежи, окончания, правильное произношение. И когда на работе предложили пойти на курсы казахского языка при акимате города Сатпаева, она сочла это отличной возможностью для более углубленного изучения. И все же при всех существующих сегодня возможностях, которые дают онлайн- и офлайн-занятия, Эльмира Березинская уверена: нет ничего лучше живого общения.

– Я прошу, чтобы по возможности все коллеги и знакомые говорили со мной только на казахском, – продолжает она. – Смотрю фильмы на государственном языке с титрами. И могу сказать, что уже полученные знания очень помогают в работе, да и в жизни. Впрочем, я до сих пор борюсь со стеснением, переживаю, вдруг что-то скажу неправильно. Надеюсь, со временем это чувство неловкости обязательно пройдет.

В семье Эльмиры Мансуровны по-казахски говорит только она. Муж понимает, но не разговаривает. Было бы легче, отмечает она, если бы в свое время папа научил ее родному татарскому языку, ведь два языка имеют общие тюркские корни.

Эльмира Березинская – коренная сатпаевчанка, третий и самый младший ребенок в семье. Творческая натура, она с детства любит музыку, танцы, в детстве хотела поступить в музыкальную школу. Еще одна несбывшаяся мечта девочки – стать учителем. Но судьба распорядилась иначе – и после окончания 11-го класса по совету мамы она поступила в Жезказганский медицинский колледж, выбрав специальность «лечебное дело».

– Как показало время, мама дала мудрый совет, – отмечает Эльмира Мансуровна. – Меня очень радует, когда вижу, что пациентам становится легче, они выздоравливают.

После колледжа она отработала почти восемь лет медсестрой в психоневрологическом диспансере, еще девять – в противотуберкулезном. По сей день работает здесь уже старшей медсестрой отделения. В этом году получила диплом прикладного бакалавриата, в ближайших планах – поступать на академический бакалавриат.

Продолжая учебу по профессии, Эльмира Мансуровна не забывает и про государственный язык. Музыка, литература, фильмы неплохо пополняют языковой багаж. Любимая песня Эльмиры Березинской на казахском языке – «Желсіз түнде жарық ай» на стихи Абая, а любимая исполнительница – Роза Рымбаева. К слову, будучи оптимисткой и творческой натурой, медицинский работник всегда находит возможности для самовыражения.

– Мне нравится рукоделие, в свободное время увлекаюсь рисованием, нравятся алмазная мозаика, квиллинг, – рассказывает она. – Сам процесс очень успокаивает и расслабляет, а готовые картины радуют глаз.

В жизни нам часто приходится принимать решения, отмечает Эльмира Мансуровна. Неважно, касается это выбора профессии или изучения языка. Что-то получается, а что-то не так, как хотелось бы. Главное, считает она, никогда не опускать руки, ведь все в жизни можно решить.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

