Вдохновенное слово писателя Литература 3 апреля 2026 г. 3:20 950 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества В Национальной академической библиотеке прошла презентация книги «Сөз киесі» Абжана Абилтая. Мероприятие приурочено к 75-летию поэта и переводчика. фото Игоря Бургандинова Путь Абжана Абилтая в литературу начался с журналистики. Он долгие годы работал в областной газете «Торғай таңы», а также писал стихотворения, которые нашли отклик у широкой аудитории. За поэтический талант в народе его стали называть «Арқаның арқалы ақыны». Новая книга автора, выпущенная издательством «Кәусар», – своеобразный итог его многолетнего творчества. В нее вошли публицистические статьи, очерки, размышления Абжана Абилтая об обществе и человеке. Отдельное место занимают воспоминания современников, что позволяет взглянуть на личность автора с разных сторон. В ходе презентации руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Сакен Есиркеп зачитал поздравительное письмо от Главы государства. В обращении Президент отметил вклад юбиляра в развитие литературы, журналистики и государственной службы, а также его роль в укреплении культурных ценностей и продвижении казахского языка. Коллеги и современники говорили о многогранности личности автора. Руководитель столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы отметил, что Абжан Абилтай воспринимается как один из ярких представителей торгайской поэтической школы. Как переводчик он работал с произведениями таких классиков мировой литературы, как Эмиль Золя, Николай Гоголь, Иосиф Бродский. Благодаря его переводам на казахском языке зазвучали стихотворения Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского. Писатель Мади Айымбетов подчеркнул, что мир Абжана Абилтая начинается со слова, а его поэзия строится на глубоком ощущении языка. – Новая книга «Сөз киесі» – это удивительное произведение. Говорят, у слова есть своя тайна и сила жизни. Мир слов Абжана полон поэзии и сакральности. В книге показан его собственный мир, путь в литературу, весь его характер отражен в одном труде, – считает литератор. Писатель и журналист Кайсар Алим обратил внимание на многогранный талант и непреходящую актуальность трудов автора: произведения Абжана Абилтая передают боль времени, тревоги и размышления о будущем народа. – Абжан Абилтай более 30 лет проработал в «Торғай таңы». Он глубоко знал экономику, социальную жизнь, культуру своего народа, – подчеркнул гость презентации. Свою оценку дала и писательница Айгуль Кемелбаева, которая отметила принципиальность автора. По ее словам, важными чертами Абжана Абилтая являются стремление к честному разговору о проблемах общества и одновременно высокая культура личности. #презентация #Сөз киесі #Абжан Абилтай