Вдохновенное слово писателя

Литература
950
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Национальной академической библиотеке прошла презентация книги «Сөз киесі» Абжана Абилтая. Мероприятие приурочено к 75-летию поэта и переводчика.

фото Игоря Бургандинова

Путь Абжана Абилтая в литературу начался с журналистики. Он долгие годы работал в областной газете «Торғай таңы», а также писал стихотворения, которые нашли отклик у широкой аудитории. За поэтический талант в народе его стали называть «Арқаның арқалы ақыны».

Новая книга автора, выпущенная издательством «Кәусар», – своеобразный итог его многолетнего творчества. В нее вошли публицистические статьи, очерки, размышления Абжана Абилтая об обществе и человеке. Отдельное место занимают воспоминания современников, что позволяет взглянуть на личность автора с разных сторон.

В ходе презентации руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Сакен Есиркеп зачитал поздравительное письмо от Главы государства. В обращении Президент отметил вклад юбиляра в развитие литературы, журналистики и государственной службы, а также его роль в укреплении культурных ценностей и продвижении казахского языка.

Коллеги и современники говорили о многогранности личности автора. Руководитель столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы отметил, что Абжан Абилтай воспринимается как один из ярких представителей торгайской поэтической школы. Как переводчик он работал с произведениями таких классиков мировой литературы, как Эмиль Золя, Николай Гоголь, Иосиф Бродский. Благодаря его переводам на казахском языке зазвучали стихотворения Сергея Есенина, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского.

Писатель Мади Айымбетов подчерк­нул, что мир Абжана Абилтая начинается со слова, а его поэзия строится на глубоком ощущении языка.

– Новая книга «Сөз киесі» – это удивительное произведение. Говорят, у слова есть своя тайна и сила жизни. Мир слов Абжана полон поэзии и сак­ральности. В книге показан его собственный мир, путь в литературу, весь его характер отражен в одном труде, – считает литератор.

Писатель и журналист Кайсар Алим обратил внимание на многогранный талант и непреходящую актуальность трудов автора: произведения Абжана Абилтая передают боль времени, тревоги и размышления о будущем народа.

– Абжан Абилтай более 30 лет проработал в «Торғай таңы». Он глубоко знал экономику, социальную жизнь, культуру своего народа, – подчеркнул гость презентации.

Свою оценку дала и писательница Айгуль Кемелбаева, которая отметила принципиальность автора. По ее словам, важными чертами Абжана Абилтая являются стремление к честному разговору о проблемах общества и одновременно высокая культура личности.

#презентация #Сөз киесі #Абжан Абилтай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]