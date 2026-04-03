Елена Левкович

Когда приезжаю в свой родной Шымкент, это всегда смена декораций. Кто там бывал, знает, что южный мегаполис – это своеобразный город в хорошем смысле этого слова.

Я видела его разным в разные годы. Когда-то, в 90-е, это был подзапущенный городок, где и пойти-то было некуда, разве что в гости. Заброшенные парки, грустные, особенно в осенне-зимний период, коробки-дома, на которых изломанными конструкциями торчали былые ориентиры знаковых магазинов. В некоторые районы и попадать было страшновато – ни уличного освещения, ни тротуаров.

В нулевые город стал потихоньку преображаться. Зацвели цветы на клумбах, забили долго молчавшие, забитые мусором фонтаны. Расчис­тили парки. Помню свой восторг, когда в 2007-м вернулась домой спус­тя три месяца из дальней поездки и увидела первый «настоящий» торговый центр! На долгое время он стал средоточием если уж не культурной (как-то пошло приравнивать культуру к гуляниям пусть даже и по сверкающим новомодным магазинам), то уж точно молодежной жизни Шымкента.

Конечно, не все сразу стало идеально. Дороги еще долго были слабым местом города, да и сейчас кое-где можно «оставить» ходовку автомобиля. Хорошо помню и свое разочарование, когда пару-тройку лет назад приехала погостить к родителям и увидела, что до их улицы порядок и чистота так и не добрались. Так было горько за свой дворик, за окрестные уголки. Но понимала: виноваты не городские власти, а в первую очередь сами горожане.

А в этом году Шымкент меня поразил. Он стал тем городом, куда я хотела бы возвращаться еще чаще. Скверы – и в них фонтаны. Фонтаны всюду – нынешний аким, говорят горожане, обожает их. Очень правильное решение: город, в котором летом жара может достигать 50 градусов, остро нуждается в живительной влаге. На улицах чисто! И не потому что убирают (а убирают и так постоянно), а потому что, верю в это, шымкентцы стали любить свой город.

И даже мой двор детства стал лучше, чище и уютнее. Он всегда был полон детей, гомонящих на детской площадке с раннего утра. Распахиваешь окно, а оттуда: «Ата-а-а, әже-е-е!» – звенит детский голосок. Бабушка или дедушка свешиваются спешно из окна, а им: «Я вас люблю!»

Шымкент вообще удивителен в своем языковом многообразии. С тех же детских площадок: «Хелп ми, хелп, достар!» или «Абайла, пол  – это лава!» Бежит по улице ватага совсем мелких пацанов, перекрикиваясь, и тут их заводила выдает: «Қаз көреміз, полетели!»

Я сама была такой же в эти годы. В садике, благодаря воспитательнице тете Оле (подозреваю, она была совсем не Олей) выучила узбекский, болтала на нем и дома, и во дворе. Потом, когда в город стали съезжаться кандасы, знание этого языка мне очень пригодилось – общалась на непереводимом миксе казахского и узбекского, параллельно уча ребятишек из новоприбывших семей русским словам.

И еще из детского: 8 Марта соседский внук вылетает на лестничную площадку, бабушка ему говорит, кивая на нас с мамой: «Поздравь соседок, это же женщины». Мальчик сдвигает брови и таким непререкаемым тоном: «Я сегодня уже поздравлял женщин, почему я должен еще и других поздравлять?»

Понятно, что я смотрю на все эти трогательные зарисовки, цветущие деревья влюбленными в свой город глазами. Чего и вам желаю: у каждого из нас есть места силы, уюта, надежности, где дышится легче.

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Такой нужный Булькульбай
День смеха. Или все-таки День дурака?
Станет ли доступным «золотой квадрат»?
Без подмены понятий

