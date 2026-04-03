Построй робота-садовника

Амир Ергали

Столичный учитель готовит школьников к международным турнирам

фото из личного архива

Интерес к школьной робототехнике с каждым годом растет. Еще несколько лет назад в различных турнирах участвовали несколько десятков команд, сегодня их уже сот­ни и тысячи. Казахстанские школьники выступают на международных соревнованиях, включая FIRST Global Challenge, где наша страна на протяжении нескольких лет показывает высокие результаты.

Куаныш Магауин – один из тех, кто имеет уникальный опыт тренерства по школьной робототехнике. Он дважды готовил национальную сборную для участия в главном международном турнире – World Robot Olympiad, где его подопечные заняли призовые места.

Куаныш родом из села Акку Павлодарской области. Робототехникой увлекся, работая учителем информатики в НИШ Павлодара. Сегодня 32-летний ментор трудится в школе Haileybury Astana. Является первым в стране педагогом, получившим сертификат Apple Certified Trainer.

По его словам, чтобы увлечь детей робототехникой, учитель сам должен гореть этим делом, быть готовым посвящать занятиям все свое время и силы. Практически в любой казахстанской школе сегодня есть базовый набор: конст­рукторы Lego, микроконтроллеры Arduino, компьютеры, 3D-принтеры. Этого, по мнению Куаныша Магауина, достаточно, чтобы заложить фундамент. Но вопрос не в наличии оборудования, а в том, как его использовать.

– На начальном этапе подойдут наборы Lego, которые позволяют быстро получить результат: собрать простую модель, запрограммировать и увидеть, как она движется, – говорит педагог. – Я использую игровые челленджи. Например, даю задачу: робот-садовник должен убрать сорняки, постричь газон, спасти божью коровку и вернуться на базу. Для школьника это игра, но по сути – настоя­щая инженерная задача с элементами сборки, программирования и логики.

Постепенно ребята переходят к сложным задачам и начинают участвовать в различных соревнованиях. Куаныш Магауин перечислил такие турниры, как KazRobotics, Roboland, Robotek Grand Tournament, Fibonacci International Robotics Olympiad, в которых школьники могут проверить свои силы. Дальше – больше. Для тех, кто решил серьезно заниматься роботами, есть международные игры FIRST и World Robot Olympiad. Например, в FIRST Lego League Challenge есть такие направления, как Robot Game, Innovation Project, Core Values и Robot Design. И каждое из них требует отдельной подготовки.

– Robot Game предполагает сборку робота и выполнение миссий на поле. Например, у нас есть 15 миссий, которые нужно выполнить за время. Причем темы игр и параметры ежегодно меняются. Нужно строить определенных роботов, добавлять к ним аттачменты, проверять их, писать прог­рамму. За каждую успешную миссию присуждаются баллы. Это требует от ребят слаженной командной работы, – делится собеседник.

В Innovation Project юные инженеры создают научный проект. Важно, по словам учителя, не просто определить проблему, а провести исследование, поговорить с профильными специалистами и создать прототип проекта. В одном из сезонов, посвященном археологии, школьники, например, встречались с археологами, чтобы глубже изучить тему и предложить свои решения. Интересен и сам процесс прототипирования: ребята сначала делают эскизы на бумаге, затем создают 3D-моделирование, после чего печатают разработку на принтере или собирают ее на базе Arduino или Raspberry Pi. Необходимо вести документацию, где важно описать проект, схемы подключения, алгоритмы и прог­раммный код.

Подобный подход Куаныш Магауин начал внедрять еще в 2017 году, когда вместе с учениками реализовал проект BIN.IO. Поводом стала, казалось бы, бытовая проблема – скопление макулатуры в школе.

– У нас в школе есть большие контейнеры, куда учителя складывают использованную бумагу. Вместе с детьми мы создали устройство, которое измеряет уровень макулатуры в этом баке. Устройство имеет сенсоры, которые показывают процент наполненности контейнера. Для удобства создали сайт с ИИ-ассистентом, а также мобильное приложение, – пояснил педагог.

Более того, школьники наладили взаи­модействие с компаниями, которые занимаются переработкой. Они могли в режиме реального времени видеть уровень заполненности контейнера и вовремя забирать сырье.

Похожая логика применялась и в других проектах. В период проведения EXPO 2017 школьная команда участвовала в хакатоне, где разработала онлайн-навигатор для туристов. Система помогала им ориентироваться в городе, прокладывая маршруты, например от «Хан шатыра» до «Байтерека». За креативность проект получил призовое место.

В 2022 году Куаныш Магауин готовил в составе тренерского штаба сборную для участия на World Robot Olympiad в городе Дортмунде (Германия). И впервые в истории страны наши юные робототехники заняли там второе мес­то в одной из категорий. Серебряную медаль завоевала команда RoboPark из Шымкента под руководством тренера Олжаса Куракбая. А в 2024 году команда воспитанников Куаныша Магауина стала призером в турнире в Италии.

Как признается тренер, этот результат – переломный момент, из-за чего интерес к робототехнике в школе вырос многократно. Сегодня ученики Куаныша поступают в ведущие зарубежные университеты, создают стартапы и работают в международных технологичес­ких компаниях. К примеру, молодой стартапер Сабыржан Мустафин в прошлом году получил денежный приз 25 тыс. долларов от основателя Telegram Павла Дурова. Он создал CYBERPACK.AI – стартап, совмещающий мобильное приложение, веб-платформу и учебные конструкторы для детей в области STEAM.

Педагогам и школам, желающим готовить будущих чемпионов, Куаныш Магауин советует начинать с малого. Дос­таточно небольшого кружка робототехники, минимум наборов и нескольких заинтересованных учеников. Важный фактор – личность самого учителя.

– Все начинается с его интереса. Если он горит – дети это чувствуют, – говорит учитель.

При этом инфраструктура для занятий, как подчеркивает он, уже сформирована. Если в школах не хватает материалов, нужные наборы и оборудование можно найти во дворцах школьников. Причем занятия во дворцах совершенно бесплатные: любой школьник по выходным может прийти сюда и собирать роботов. Кстати, Куаныш регулярно проводит там занятия на волонтерской основе, помогая начинающим командам. Помимо прочего, он приглашает их в свою школу, показывает наработки.

При этом личная вовлеченность ментора остается определяющей. Рабочий день Куаныша, как правило, завершается очень поздно.

– Это не столько требование, сколько мой личный выбор, – улыбается учитель. – Любой из нас жертвует чем-то, чтобы получить награду. Когда я вижу, как мои ученики становятся лучше, побеждают на турнирах, это меня вдохновляет. Я чувствую, как прикасаюсь к чему-то большему и значительному.

Сегодня Куаныш Магауин продолжает тренировать ребят, две его команды Nomadic Dragons прошли в сборную Казахстана по турнирам FTC и FLL, которые в этом году пройдут в Хьюстоне и Массачусетсе, США.

– За плечами уже 12 лет олимпиадной робототехники, – отмечает тренер. – Каждый год я создаю новые команды. Моя цель – передавать весь опыт младшему поколению для того, чтобы Казахстан уверенно удерживал высокие результаты на международных олимпиадах и турнирах.

#робототехника #тренер #Куаныш Магауин

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Степные пегасы
Ход конем в интеллектуальное путешествие
Беру паузу
Большой спорт начинается с педагога

