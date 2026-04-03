Вопрос владения государственным языком в Казахстане уже давно перестал быть исключительно задачей системы образования. Это гораздо более глубокая тема – она касается национальной идентичности, социальной адаптации, профессиональных возможностей и, в конечном счете, единства общества. Однако реальность остается противоречивой: несмотря на годы обучения, значительная часть выпускников школ не может свободно говорить на казахском языке.

Ситуация выглядит парадоксально. На протяжении 8–11 лет школьники изучают язык системно: в среднем по три часа в неделю, с учебниками, домашними заданиями, контрольными работами и экзаменами. Формально – это внушительный объем, но на практике результат часто оказывается несоразмерным затраченному времени.

Проблема особенно остро проявляется уже за пределами школы: в вузах, на работе, в повседневной жизни. Молодые люди могут понимать речь, узнавать слова, ориентироваться в текстах, но испытывают серьезные трудности, когда нужно просто заговорить.

Свое объяснение этой ситуации предлагает куратор государственного языка ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» – ГПФ-14 Зауре Косымбаева. В своей практике она сталкивается уже не со школьниками, а со взрослыми людьми, которые приходят в профессию с багажом знаний, но без навыка живого общения. И именно этот разрыв – между знанием и использованием – она считает ключевой проблемой.

По ее словам, система на протяжении многих лет формирует у учащихся представление о языке как об учебной дисциплине, а не как о средстве коммуникации. В итоге язык воспринимается как предмет, который нужно «сдать», а не как инструмент, который нужен в жизни.

Если рассматривать проблему глубже, становится очевидно: дело не в количестве учебных часов. Три часа в неделю на протяжении одиннадцати лет – это серьезный ресурс, который при правильной организации обучения способен дать устойчивый результат. Однако, как отмечает специалист, ключевой вопрос – не «сколько учат», а «как учат».

Современный школьный урок казахского языка во многих случаях по-прежнему строится вокруг грамматики. Ученики разбирают правила, формы, окончания, учатся правильно писать и согласовывать слова. Язык буквально «разбирается по косточкам», превращаясь в набор теоретических конструкций.

При этом живая речь уходит на второй план. Диалоги часто носят формальный характер, задания ориентированы на письменную точность, а не на устное выражение мысли. В результате ученик привыкает думать о том, как не ошибиться, а не о том, что он хочет сказать.

Зауре Косымбаева подчеркивает, что такая модель формирует так называемое «знание о языке», но не сам язык как навык. Человек может уверенно определить грамматическую форму, но не способен поддержать элементарный разговор. Возникает типичная ситуация: выпускник знает правила, но не говорит.

– Мы получаем эффект теоретической грамотности без практической речи. Это как изучать правила дорожного движения, но ни разу не выехать на дорогу, – отмечает она.

Дополнительным барьером становится система оценивания. Она по-прежнему ориентирована на принцип «правильно – неправильно», что усиливает страх ошибки. Любое устное высказывание воспринимается как потенциальная угроза получить низкую оценку. В таких условиях ученик предпочитает молчать, даже если знает ответ.

Не последнюю роль играет и недостаток разговорной практики. Язык, как и любой навык, требует регулярного применения. Без этого он не закрепляется. Если ученик не говорит на уроке, не использует язык вне школы, не слышит его в повседневной среде – навык просто не формируется.

Еще один ключевой фактор – отсутствие реальной языковой среды. Пока казахский язык остается исключительно частью учебного процесса, он не становится естественным инструментом общения. Ученик не видит, где и как он может применять его в жизни.

По словам Зауре Косымбаевой, человек начинает по-настоящему говорить только тогда, когда язык ему необходим. Когда без него невозможно решить бытовой вопрос, построить диалог, реализовать себя в профессии. Если же язык ограничивается рамками урока, мотивация остается поверхностной.

– Пока язык не выходит за пределы класса, он не становится частью жизни. Он остается в тетради, в учебнике, в контрольной работе, но не в реальном общении, – говорит специалист.

Важную роль играет и фигура учителя. Именно он задает тон уроку, формирует атмосферу и определяет, будет ли ученик говорить. Там, где ошибка воспринимается как естественная часть обучения, где есть диалог и живое взаимодействие, барьер постепенно исчезает.

Однако, как признает эксперт, такие подходы пока применяются не повсеместно. Система в целом нуждается в обновлении. И речь идет не о точечных изменениях, а о комплексной трансформации.

Среди необходимых шагов – смещение акцента с теории на разговорную практику, пересмотр системы оценивания с упором на коммуникативные навыки, внедрение современных методик обучения, а также создание полноценной языковой среды в образовательных учреждениях и за их пределами.

Не менее важно формирование мотивации через реальную востребованность языка. Когда владение казахским становится конкурентным преимуществом в работе, карьере, социальной жизни, отношение к нему меняется естественным образом.

Государственный язык не может существовать только в рамках учебной программы. Он должен звучать в повседневной жизни: в диалогах, профессиональной среде, общественном пространстве. Только тогда он перестает быть обязанностью и становится частью личного опыта.

И если этот переход произойдет, через одно поколение сама постановка вопроса изменится. Вместо «почему выпускники не говорят?» появится новая реальность, где говорить на казахском языке будет так же естественно, как дышать.