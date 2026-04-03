Этим летом в Уральске в рамках проекта Фонда Брижит Бардо ветеринарные врачи проведут биостерилизацию порядка 600 домашних и бродячих собак и кошек. Это стало возможным благодаря инициативе уральских зооактивистов.

Необходимость обращения за поддерж­кой в международную организацию руководитель общественного фонда «Доброе сердце Уральск» Елена Иноземцева объясняет тем, что акценты программы ОСВВ, действующей с марта 2022 года после принятия в стране Закона «Об ответственном обращении с животными», смещены на работу с бродячими животными. Между тем проблема требует разностороннего подхода.

– Программа ОСВВ, предусматривающая отлов, стерилизацию, вакцинацию, возврат животного в среду обитания, основана на успешном мировом опыте. Но для достижения положительного результата в нашей стране необходима также постоянная просветительская работа среди населения, особенно среди владельцев животных. Сейчас одни из них просто не считают нужным стерилизовать своих питомцев, другие не имеют финансовой возможности. Стои­мость этой процедуры в клиниках Уральска варьируется от 40 до 100 тысяч тенге в зависимости от размера собаки. Люди не утруждают себя тем, чтобы пристроить родившихся щенков, им легче выбросить животных. Вчерашний щенок через семь месяцев уже взрослая половозрелая собака. Поэтому число бродячих животных растет, – поясняет общественница.

Об этом говорит и статистика. По данным областного управления ветеринарии, на работы по отлову и биостерилизации бродячих животных в прошлом году из областного бюджета выделено 73,3 млн тенге, что на 5,1 млн тенге больше, чем годом ранее. За год выросло и число отловленных безнадзорных животных с 6 925 до 7 387. А вот число прошедших стерилизацию и возвращенных в естест­венную среду обитания, наоборот, снизилось с 3 885 до 3 721. Остальные подвергнуты эвтаназии на основании обращений.

Основанный в 1986 году французской актрисой Брижит Бардо одноименный фонд сегодня работает более чем в 70 странах мира, взаимодействуя с организациями, разделяющими принципы гуманного обращения с животными. У казахстанских зоозащитников также есть опыт сотрудничества с этим фондом. ОФ «Доброе сердце Уральск» несколько лет подряд подавал заявку. В этом году ее наконец одобрили. Врачи от фонда отправятся в этом году также в Актау и Байконыр.

– Нам одобрили заявку на стерилизацию 600 животных. В приоритете – не породистые, а обычные дворовые собаки. Но, конечно, мы записываем и тех животных, за которыми ухаживают жильцы многоэтажек, – говорит Елена Николаевна. – Вся информация о проекте есть на странице нашего фонда. Оставить заявку на стерилизацию собаки или кошки можно на WhatsApp по номеру +7-775-855-14-31, указав возраст, пол животного, а также свои контакт­ные данные.

Команда врачей из Германии приедет в Уральск на несколько дней. Они привезут с собой инструменты и медикаменты. Принимающей стороне необходимо подготовить шприцы, перевязочный материал, пеленки, матрасы. Потребуется помощь волонтеров как при проведении операций – поднести, унести животных, так и в послеоперационный период. Кроме того, ОФ «Доброе сердце Уральск» должен обеспечить размещение, питание врачей, найти подходящее помещение для проведения хирургических процедур.

– Мы взяли на себя такие обязательства, так как понимаем, что участие в этом проекте – шанс серьезно переломить ситуацию с ростом числа бродячих животных на улицах нашего города и в его окрестностях. Поэтому мы, в свою очередь, обращаемся ко всем неравнодушным уральцам: давайте объединим усилия в этом деле. Для студентов и практикующих ветеринаров это возможность получить хороший опыт на основе лучших международных прак­тик, – отметила зооактивистка.

Фонд «Доброе сердце Уральск» сущест­вует уже 13 лет. Помощи от государства объединение не получает. Все держится на чистом альтруизме и большой любви к братьям меньшим команды из трех человек. Конечно, финансово поддерживают те, кто сопереживает судьбе четверолапых брошенок.

Приют, размещенный на арендованной территории, переполнен. На сегодня под опекой ОФ «Доброе сердце Уральск» содержится свыше 250 особей. Особенно много их сюда поступило во время паводка 2024 года. Тогда команда на личные средства приобрела лодку и спасала животных с затопленных территорий дачных обществ вокруг Уральска.

– Необходимость в поддержке огромная. Только за лечение одной из ветклиник города наш фонд должен миллион тенге, – сетует Елена Николаевна. – У нас есть основная работа, где мы зарабатываем себе на жизнь и на содержание приюта. По вечерам, в выходные дни мы чистим и ремонтируем вольеры, кормим и лечим питомцев. Люди, увидев на улице больное или сбитое машиной животное, обращаются к нам. Мы забираем, выхаживаем. Но у нас нет возможности содержать каждую бродячую собаку. В приюте остаются лишь те, кто не выживет без нашей помощи – животные, прошедшие реабилитацию, в том числе инвалиды. Это финансово и физически непросто. Но кто это сделает, если не мы? Сейчас мы должны всесторонне подготовиться к приезду команды фонда, чтобы участие в проекте было максимально эффективным.