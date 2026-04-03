Стартовал Республиканский конкурс «Вырасти свой сад» для учеников начальных классов в рамках программы «Школа здорового питания». Эта программа направлена на формирование у детей полезных привычек с раннего возраста – заботиться о собственном здоровье и беречь окружающую среду.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1–4-х классов под руководством педагогов. В рамках проекта школьники создадут экоплакаты, которые наглядно покажут и расскажут, как взрос­лые и дети могут заботиться об окружающей среде.

Готовые работы будут загружаться на сайт программы www.prav-pit.kz, где их оценят сразу два жюри. Первое – зрительское: любой пользователь сайта может поставить лайк понравившейся работе. Второе – профессиональное, в состав которого входят эксперты программы – педагоги, нутрицио­логи, экологи.

– Наш подход заключается в информировании детей о принципах здорового образа жизни, а также в том, чтобы на практике показать влияние их повседневных решений на окружающую среду. Когда они обсуждают, создают, пробуют – знания превращаются в личный опыт. Именно так рождаются привычки, которые остаются на долгие годы, – отметил глава компании-инициатора конкурса в регионе Евразия Максим Щетин.

По итогам состязания самые активные участники получат призы, а также саженцы деревьев, которые будут высажены в школах классов-победителей. Конкурс продлится до 30 апреля 2026 года. Инициаторы подчеркивают: подобные проекты позволяют говорить с детьми на важные темы через понятные и близкие им форматы. Они показывают, что даже небольшие действия помогают развитию экологической культуры в стране.

Школа здорового питания работает в учебных организациях Астаны и Алматы с 2013 года, а с 2023-го расширяет свою географию. Программа ориентирована на детей 7–10 лет и реализуется через систему занятий, проводимых педагогами. Она разработана совместно с Научно-методическим центром новых технологий в образовании управления образования города Алматы и Казахской академией питания.