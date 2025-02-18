За месяц в РК изъяли более 800 килограммов наркотиков

Закон и Порядок
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Состоялось первое рабочее заседание Совета по профилактике наркоправонарушений при МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главной целью нового органа является усиление профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков в стране. Создание совета открывает возможности для активного участия представителей гражданского общества, что позволит более эффективно бороться с проблемой на разных уровнях. 

Мероприятие прошло в рамках усиления и укрепления национальной системы борьбы и профилактики с наркопреступностью. В ходе заседания рассмотрены планы работы совета, а также возможности создания аналогичных советов в регионах для эффективной координации усилий на местах.

«Определены ключевые направления работы, а также мероприятия по консолидации ресурсов для решения актуальных проблем в сфере профилактики наркопреступлений и снижению факторов вовлечения подрастающего поколения в наркосреду», - отметил заместитель начальника управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Сергей Ильиных.

В январе 2025 года полицейскими выявлено более 700 наркоправонарушений, заблокировано 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт, удалено 76 каналов и ботов, занимающихся распространением информации о наркотиках. За месяц изъято более 800 кг наркотических средств, из них 29 кг синтетики, а также 5 тонн прекурсоров.

МВД продолжает работу по укреплению в обществе принципа «Закон и Порядок», повышению правосознания граждан и профилактике наркоправонарушений. 

#наркотики #профилактика #закон и порядок

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