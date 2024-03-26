За превышение власти будет уволен командир Актауского гарнизона

Ни один случай дедовщины не останется без внимания, отметили в оборонном ведомстве, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В августе 2023 года в одной из воинских частей Актауского гарнизона был выявлен факт превышения власти, допущенный командиром взвода в отношении военнослужащих срочной службы, сообщает Минобороны.

«Проведены следственные мероприятия. Решением военного суда Актюбинского гарнизона дело было прекращено по примирению сторон. (...) После вступления в законную силу приговора суда военнослужащий, допустивший правонарушение, будет уволен из Вооруженных сил РК по отрицательным мотивам», - говорится в сообщении.

Вопросы профилактики правонарушений, выявления и пресечения нарушений уставных правил взаимоотношений в армейской среде находятся на особом контроле руководства ВС.