За рубежом призвали к расследованию скандального боя Асланбека Шымбергенова на Азиаде

Скандалы, Спорт
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Британский обозреватель бокса и тренер Тейлор О’Хиггинс прокомментировал скандальный бой между казахстанским боксером Асланбеком Шымбергеновым и представителем Японии Севоном Окадзавой на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: sports.kz

Поединок состоялся 3 октября и завершился спорной победой Окадзавы со счетом 3:2.

«Действующий чемпион мира Асланбек Шымбергенов из Казахстана был ограблен в своем полуфинале весовой категории до 71 кг против японца Севона Окадзавы. Еще одно пятно на Азиатских играх 2023 года. Я насчитал 3:0 в пользу казаха. Христа ради, даже президент IBA назвал это ограблением. МОК несет ответственность за квалификацию, и этот турнир, возможно, был хуже, чем любой другой турнир IBA/AIBA за последнее десятилетие. Просто необходимо провести расследование», — написал Тейлор на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Накануне президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев сделал заявление по судейству боя капитана национальной сборной РК Асланбека Шымбергенова на Азиатских играх в Ханчжоу, объявив, что это было самое несправедливое решение судей в истории Азиады.

#бой #бокс #скандал #Азиада #Асланбек Шымбергенов

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