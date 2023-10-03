Боксер Асланбек Шымбергенов завершил Азиаду с бронзой
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Он потерпел поражение в полуфинале
Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.
За выход в финал в весовой категории до 71 кг он встречался с японцем Севонретцем Окадзавой. Бой получился близким и конкурентным.
Итоговую победу раздельным решением судей (3:2) одержал Окадзава.
Таким образом, Шымбергенов завершил Азиаду с бронзой.