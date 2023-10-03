Боксер Асланбек Шымбергенов завершил Азиаду с бронзой

Он потерпел поражение в полуфинале

Фото: пресс-служба НОК

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

За выход в финал в весовой категории до 71 кг он встречался с японцем Севонретцем Окадзавой. Бой получился близким и конкурентным.

Итоговую победу раздельным решением судей (3:2) одержал Окадзава.

Таким образом, Шымбергенов завершил Азиаду с бронзой.