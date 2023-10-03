"Самое несправедливое решение судей в истории Азиады" – президент КФБ о бое Асланбека Шымбергенова

Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта РК

Напомним, Асланбек Шымбергенов потерпел поражение в полуфинале Азиатских игр и завершил их с бронзой. За выход в финал в весовой категории до 71 кг он встречался с японцем Севоном Окадзавой. Итоговую победу раздельным решением судей (3:2) одержал Окадзава.

Заявление Кенеса Ракишева опубликовано в официальном аккаунте КФБ в Instagram.

«Самое несправедливое решение судей в истории Азиатских игр!

Уважаемые болельщики, как вы сами все видели в полуфинальном поединке нашего чемпиона мира капитана национальной сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова произошел вопиющий случай крайне несправедливого решения судей», – считает президент КФБ.

Он апеллировал, что Шымбергенов на протяжении всего боя доминировал над Севоном Окадзавой из Японии, шел в острые атаки, быстрее бил и чаще попадал. Но руку подняли сопернику Шымбергенова…

«Международный Олимпийский комитет не раз высказывал претензии по поводу судейства в IBA, но то, что произошло здесь, в полуфинале Азиатских игр в Ханчжоу, переходит все границы.

В связи с этим Казахстанская федерация бокса официально высказывает свои претензии судейству МОК на АИ. При этом вопросы к судьям были с самого начала, начиная с жеребьевки спортсменов, когда в одну сетку с нашими мастерами попадали самые сильные боксеры турнира. А местным боксерам была уготована «красная дорожка»…

На турнирах под эгидой МОК нельзя подавать протесты и жалобы против отдельных случаев произвола судейского корпуса. Казахстан, как боксерская держава, лидеры в боксе, не может смириться с подобными фактами дискриминации в ринге», – говорится в заявлении президента КФБ.

Ракишев выразил личную поддержку Асланбеку Шымбергенову.

«Я верю, что подобные факты не сломают нашего капитана, и он продолжит высоко нести флаг Казахстана на самых значимых международных турнирах по боксу!» – отметил он.