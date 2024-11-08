За счет возвращенных государству активов в Аркалыке, Алматы и Астане построят соцобъекты

Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам возврата активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Комиссией одобрено заключение соглашений с субъектами закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» о передаче в пользу государства денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 млрд тенге.

Помимо перечисления денежных средств в Специальный государственный фонд, Комиссией одобрено строительство за счет средств субъектов закона: спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.

«Как отметил глава государства, все возвращенные средства должны работать на благо казахстанцев. С начала текущего года Комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 млрд тенге. На эти средства уже начато строительство ряда объектов социальной инфраструктуры», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее по поручению президента из Специального государственного фонда были выделены средства на строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области. Работа Комиссии продолжается.