За сталкинг в Казахстане теперь будут наказывать по закону

Дана Аменова
Граждан просят проявлять нулевую терпимость к любым формам преследования

По информации МВД РК, принятие закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства» стало важным шагом в деле защиты прав граждан, сообщает Kazpravda.kz

Одним из ключевых нововведений стало введение уголовной ответственности за «сталкинг»  навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред.

Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы до 200 часов, либо арест сроком до 50 суток.

Принятие этого закона подчеркивает важность уважения к личному пространству каждого человека и направлено на предотвращение психологического насилия и преследования, добавили в МВД.

