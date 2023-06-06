За здоровьем – на дорожку

Бассейн спортивного комплекса «Денсаулык» пользуется у любителей плавания большой популярностью. Это единственный в городе-миллионнике спортивный бассейн под открытым небом. Сюда за здоровьем и хорошей физической формой стремятся люди разных возрастов. Особенно много желающих летом, когда в городе стоит жаркая погода.

Длина каждой из восьми дорожек бассейна – 50 м, что соответствует действующим правилам Международной федерации плавания и удобно для тренировки пловцов. Профессионально плаванием в Шымкенте занимаются более тысячи спортсменов. Свое мастерство и достижения многие из них продемонстрировали в ходе республиканского турнира по плаванию среди юниоров, стартовавшего в честь возобновления работы бассейна, построенного в 1970 году.

В турнире приняли участие 368 спортсменов со всех городов Казахстана. Их приветствовал аким города Мурат Айтенов. Он отметил, что капитальный ремонт спорткомп­лекса станет хорошей поддержкой развития массового спорта и будет стимулировать интерес молодежи к плаванию.

Старший тренер Александр Есимов считает, что в городе для развития плавания созданы достаточно хорошие условия. Бассейны есть в спортивной школе олимпийского резерва № 4 им. Л. Тажиевой, на Цент­ральном стадионе им. Кажимукана и в спорт­комплексе «Денсаулык».

– Желающих плавать очень много, – говорит Александр Есимов. – У нас южный город, жарко, все хотят провести время на воде. Еще пара-тройка бассейнов в городе точно не помешает. Чем больше их будет, тем активнее люди станут заниматься плаванием. А это лучший вид спорта для укреп­ления здоровья и закаливания организма.