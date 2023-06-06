За здоровьем – на дорожку Свежий выпуск 6 июня 2023 г. 2:30 466 Любовь Доброта, Шымкент После проведенной реконструкции в городе начал работу спортивный комплекс «Денсаулык». фото автора Бассейн спортивного комплекса «Денсаулык» пользуется у любителей плавания большой популярностью. Это единственный в городе-миллионнике спортивный бассейн под открытым небом. Сюда за здоровьем и хорошей физической формой стремятся люди разных возрастов. Особенно много желающих летом, когда в городе стоит жаркая погода. Длина каждой из восьми дорожек бассейна – 50 м, что соответствует действующим правилам Международной федерации плавания и удобно для тренировки пловцов. Профессионально плаванием в Шымкенте занимаются более тысячи спортсменов. Свое мастерство и достижения многие из них продемонстрировали в ходе республиканского турнира по плаванию среди юниоров, стартовавшего в честь возобновления работы бассейна, построенного в 1970 году. В турнире приняли участие 368 спортсменов со всех городов Казахстана. Их приветствовал аким города Мурат Айтенов. Он отметил, что капитальный ремонт спорткомплекса станет хорошей поддержкой развития массового спорта и будет стимулировать интерес молодежи к плаванию. Старший тренер Александр Есимов считает, что в городе для развития плавания созданы достаточно хорошие условия. Бассейны есть в спортивной школе олимпийского резерва № 4 им. Л. Тажиевой, на Центральном стадионе им. Кажимукана и в спорткомплексе «Денсаулык». – Желающих плавать очень много, – говорит Александр Есимов. – У нас южный город, жарко, все хотят провести время на воде. Еще пара-тройка бассейнов в городе точно не помешает. Чем больше их будет, тем активнее люди станут заниматься плаванием. А это лучший вид спорта для укрепления здоровья и закаливания организма. #Шымкент #открытие #реконструкция #СК #бассейн #«Денсаулык»