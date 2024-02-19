Заблудившегося в буран рыбака нашли мертвым в павлодарском Прииртышье

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сутки назад рыбак выехал на пойму Иртыша на снегоходе. Вместе с полицией его искали кинологи со служебными собаками и волонтеры.

В воздух подняли вертолет. Именно благодаря ему и было найдено тело рыбака спустя 13 часов поисков. Оно оказалось в 3 км от села Актогай, в пойме реки Иртыш.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили предварительную причину гибели мужчины. В буран он потерял ориентир, упал со снегохода, который его придавил.

