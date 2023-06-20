Задержание преступных групп в ВКО: полиция обнародовала видео

Подробности по задержанию преступных групп в Восточно-Казахстанской области рассказали в полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции ВКО.

Скриншот с видео ДП ВКО

Ранее сообщалось, что 15 июня при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Восточно-Казахстанской области совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группы.

В Усть-Каменогорске задержали 20 местных жителей и приезжих, между которыми назревал криминальный конфликт.

У них изъяли оружие (2 пистолета Макарова, 2 травматических пистолета, обрез ружья, гладкоствольное ружье, светошумовую гранату и 23 патрона различного калибра) и 3 автомобиля.

«Затем в Катон-Карагайском районе были задержаны участники этой же преступной группы, которые занимались вымогательством в особо крупном размере у предпринимателя. По данному факту задержано 8 человек, из которых 4 арестованы.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось пресечь преступления, которые могли иметь тяжкие последствия. Причину криминального конфликта и других обстоятельств этого дела предстоит выяснить в рамках досудебных расследований, начатых по части 3 статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и части 2 статьи «Вымогательство» УК РК», – подытожили в полиции.