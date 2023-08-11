Загадки Баршынкента

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Наталья Денисова

В Кызылординской области ученые продолжают изучать древнее городище Кышкала, или, как его еще называют в исторических источниках, Баршынкент.

фото из доступных источников

Афишируется, что этим летом археологи на Баршынкенте обнаружили большой мавзолей и восьмигранное здание, по первоначальным предположениям, использовавшееся как учебное заведение, например, медресе. По крайней мере это добротное, удобное, но нежилое помещение, и назначение его может быть различным.

Древнее городище Кышкала расположено в Сырдарьинском районе Приаральского региона, рядом с небольшим поселком Когалыколь, на левом берегу Сырдарьи, и занимает целых пятьдесят гектаров. Предположительно, название городища пошло от слова «кыш» – кирпич. Сейчас среди подъемного материала археологи видят очень много обломков кирпичей.

Описывая Кышкала, жизнь которого кипела во второй половине XIII – начале XIV века, историк и писатель периода правления монголов Жамал Карши отмечает, что в этом городе в соседстве вполне дружно проживали огузы и кипчаки. И это был крупный политический и культурный центр эпохи Золотой Орды, где было развито просвещение, процветали ремес­ла и торговля, имелся даже свой монетный двор.

Город перестал существовать предположительно к XV веку – ученые выдвигают разные предположения, возможно, он был покинут жителями в связи с изменением русла Сырдарьи – единст­венной крупной артерии этого края. Без воды ведь нет жизни, нет земледелия, нет скотоводства. Но пока точного ответа на этот вопрос археологи не дали.

Кстати, почему Кышкала называется еще и Баршынкентом? В свое время об этом писал академик Алькей Маргулан, отмечая, что этот город упоминается в эпосе о кипчакском батыре Алпамысе. А любимой женой батыра была Баршын, и когда Алпамыс отправился под началом хана Хулагу покорять Иран, он оставил на время жену в городе, который позже и стали в память о ее проживании здесь называть Баршынкентом.

В 1247 году о Кышкале как о крупном оживленном населенном пункте упоминает европейский путешественник Гильом де Рубрук, географические исследования которого по значимости для истории освоения мира час­то ставят в один ряд с теми, что совершил Марко Поло. Итогом путешествия Гильома де Рубрука в восточные страны, предпринятого по поручению французского короля Людовика IV, стала книга «Путешествие в восточные страны». Это до сих пор популярный исторический труд, который часто цитируют ученые мужи.

Впервые же как представляющий интерес для археологов уже в наши времена город был обнаружен в 1899 году экспедицией Василия Каллаура. В прошлом столетии исследования были продолжены русскими археологами Василием Бартольдом и Петром Лерхом, а в 1946 году – знаменитой Хорезмской экспедицией под руководством Сергея Толстова.

В 60-х годах прошлого века ученым-тюркологом Ауелбеком Коныратбаевым в ходе раскопок были найдены старинные монеты, что позволило ему сделать предположение о том, что Кышкала был крупным торговым центром на Великом шелковом пути.

Это мнение поддержал и проводивший в 1994 году малые раскопки на месте городища ученый-археолог кызылординского Университета им. Коркыта-ата Танирберген Мамиев.

С 2018 года исследования на городище Кышкала ведутся меж­дународным научно-исследовательским центром «Археолог» под началом известного в респуб­лике историка и археолога Мадияра Елеуова. Работы идут на основе гранта Министерства образования и науки РК по проекту «Средневековый Кышкала (Баршынкент): в контексте городской культуры эпохи Золотой Орды».

В Кышкале, рассказывают архео­логи, есть что изучать и, главное, что сохранять – это исторический памятник для грядущих поколений. Как, например, рассказал прессе доктор исторических наук Мадияр Елеуов, вдоль реки Сырдарьи пролегал крупный путь, торговый и просто соединяющий города и страны. Версию об этом подтверждают находки, сделанные в Кышкале: китайская монета, насекомые, обитающие на берегу Индийского океана, рисунки слонов, редких рыб и китов.

Большое количество обломков жженого кирпича дает ученым основания предполагать, что Кышкала был большим городом, в котором существовали крупные постройки наподобие караван-сараев, религиозно-культовых сооружений, вроде мечетей, выполненных из кирпичей. Облицовочные части строений были украшены росписью и покрыты глазурью.

– Это очень интересное и важное для истории городище, поэтому мы обязаны сохранить памятник для будущих поколений, – отмечает Елеуов. – Необходимо его оградить и продолжить здесь исследовательскую работу. Если отреставрировать найденные исторические объекты, то можно продлить им жизнь еще на сотни лет.

Обнаружены на месте древнего города Кышкала развалины мавзолея. Мавзолей был построен из жженого кирпича квадратной формы, передняя часть его выложена кирпичами с резным орнаментом, фрагменты стены украшены цветной мозаикой, на них сохранилась арабская вязь. Здание было полностью разрушено. Но археологи полагают, что по типу это строение было похоже на мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.

Найденные обломки еще одного разрушенного строения довольно внушительного размера говорят о том, что город имел развитую культуру и отличался высоким уровнем благоустройства. Здание имело форму восьмигранника, но утверждать наверняка, каким было его назначение, трудно. Нельзя сказать, что это усадьба, так как в таком случае здесь были бы найдены обломки предметов домашнего обихода: посуды, домашней утвари. Возможно, оно имело какое-то хозяйственное значение, а может быть, это был объект образования или общест­венное место.

Большой интерес представляет собой план сооружения – все выходы из комнат, расположенные по краям, ведут к большому помещению круглой формы, расположенному в центре. Здание имеет два входа, расположенных в противоположных концах. Исследования нижнего слоя, где на кирпичах сохранились следы сажи, ясно указывают на то, что здание подверглось пожару, а затем было отстроено заново.

После окончания археологических раскопок к городищу Кышкала можно будет возить туристов, дорога к аулу Когалыколь, рядом с которым городище расположено, хорошая. В регионе планируют именно вокруг древних городищ, которых здесь десятки, формировать туристический кластер, разрабатывать маршруты для интеллектуальных туристов.

– Для большинства жителей региона осмотр таких достопримечательностей, как городища Кышкала, Жанкент, Бабиш-молла, Жент, Сауран, будет интерес­ным и приятным времяпровож­дением, – делится мнением пенсионер, житель Кызылорды Айдан Марданов. – Для начала нужно развивать внутренний туризм, отточить маршруты, я бы сказал, на своих жителях. И уже сформировав по каждому маршруту инфраструктуру, наладив сервис, приглашать к нам путешест­венников из других регионов, иностранцев.

#туризм #история #раскопки #археология #Баршынкент #Кышкала

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