Заканчивается капитальный ремонт ТЭЦ в СКО

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северо-Казахстанская область завершает подготовку к предстоящему отопительному сезону. Основные усилия сосредоточены на капитальном ремонте ТЭЦ-2 и модернизации тепловых и электрических сетей.

фото из архива "КП"

Тема подготовки к отопительному сезону прозвучала на брифинге в региональной службе коммуникаций. В выступлении руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО Данияра Куанышбаева отмечалось, что в настоящее время на ТЭЦ-2 капитально ремонтируются котлоагрегат № 1 и турбоагрегаты № 3 и 6.

Строительство новой дымовой трубы также идет полным ходом. Эти мероприятия проводятся строго по графику. Общий объем финансирования составляет 17,6 млрд тенге, из которых уже освоено 7,23 млрд тенге.

Данные меры призваны повысить надежность работы станции в условиях холодного сезона и минимизировать возможные сбои.

И все же риски в области сохраняются. Так, например, ремонт тепловых и электрических сетей завершен только на 72–77% от плана.

Времени до начала отопительного сезона остается все меньше, и есть опасения, что не все работы будут выполнены вовремя. В условиях пиковых нагрузок зимой это может стать проблемой.

Текущие запасы угля и мазута выглядят достаточными (98 тыс. тонн угля и 667 тонн мазута), но ситуация все равно остается зависимой от своевременных поставок. Любые задержки могут привести к нехватке топлива, что особенно опасно в условиях суровой зимы.

В регионе заготовлено лишь 41% угля от необходимого объема для населения. Это вызывает беспокойство, так как жители частных домов могут столкнуться с нехваткой топлива в самый разгар зимы.

В Петропавловске подготовлено только 60% многоквартирных домов, подключенных к цент­ральному отоплению. Это также может привести к проблемам с теплоснабжением, особенно если холода наступят раньше, чем ожидается.

В целом к зиме сегодня готовы 95% котельных, 99% объектов образования и здравоохранения, а также 84% многоэтажных жилых домов.

В Петропавловс­ке продолжаются работы по строительству новой тепломагистрали, которая обеспечит стабильное теплоснабжение в ряде микрорайонов.

#СКО #ТЭЦ #ремонт

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