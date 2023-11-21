Заключать сделки купли-продажи жилья онлайн смогут казахстанцы

Вопросы улучшения качества оказания государственных услуг рассмотрены в рамках заседания правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что на сегодня порядка 93% госуслуг оказываются в электронном виде. По сравнению с прошлым годом количество услуг, оказанных через смартфоны, выросло в 6 раз.

Наряду с этим продолжается внедрение проактивных услуг, которые не требуют обращения граждан в госорганы. В настоящее время их количество достигло 40, в целом оказано более 2 млн услуг. Работа в данном направлении продолжается с участием фокус-групп из числа граждан.

Министр добавил, что ранее гражданам ежегодно нужно было предоставлять порядка 50 млн бумажных справок. Однако посредством современных технологий этот процесс удалось перевести в цифровой формат. Вместе с тем на сегодня по-прежнему имеют место факты истребования справок работодателями и школами. Этот вопрос планируется полностью решить в 2024 году.

Было отмечено, что сегодня казахстанцы все чаще пользуются новыми цифровыми сервисами. В частности, это электронные доверенности, онлайн купля-продажа авто, онлайн-оформление ипотеки и так далее. При этом в следующем году будет изменен процесс назначения пенсий, который будет проводиться в совершенно новом формате. Также разрабатываются проекты по упразднению 12 различных видов справок, требуемых при трудоустройстве, подключении к Интернету, сдаче деклараций, постановке в очередь в детский сад.

В ходе заседания была также презентована платформа онлайн-сделок по недвижимости. Так, при покупке или продаже недвижимости, например, дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий blockchain и биометрической идентификации. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в «Электронном правительстве». Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до 1 часа.

Кроме того, был презентован еще один проект – I-Qala. Сегодня новый собственник дома вынужден ходить по коммунальным службам для заключения договоров на подключение воды, тепла и так далее. С такой трудностью ежегодно сталкиваются более 700 тысяч людей, на ее решение гражданами тратилось до 30 дней. В настоящее время министерство внедряет более легкий формат.

Так, собственнику квартиры направляется соответствующее SMS и все коммунальные договоры заключаются онлайн. Благодаря этому необходимость обходить компании-операторы лично отпала. На сегодня в столице таким способом успешно заключено свыше 80 тысяч договоров. Сейчас данный сервис запускается в Алматы. Аналогичная работа будет проводиться в других регионах республики.

На заседании также выступил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Как отметил премьер-министр, сегодня большинство госуслуг доступно в электронном формате, в том числе через приложения на смартфоне.

«Предоставление электронных госуслуг является важным компонентом повышения качества жизни граждан. Оцифровка процессов позволила значительно сократить обращения в государственные органы, необходимость получения бумажных справок. Это не только дебюрократизация, но и экономия времени граждан», — сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что принимаемые государством меры в целом позволили Казахстану подняться на 8-ю позицию в рейтинге ООН по онлайн-услугам.

«Это большое достижение нашей страны, которое отмечают международные эксперты. Данную работу необходимо активно продолжать. Надо постоянно повышать уровень сервиса предоставляемых услуг, особенно в центрах обслуживания населения», — указал премьер-министр.

По его словам, в контексте автоматизации услуг госкорпорация «Правительство для граждан» должна стать полноценным драйвером офлайн-сервиса.

«Как отметил глава государства, нужно проактивно оказывать услуги на протяжении всей жизни человека. Для этого проводится реинжиниринг бизнес-процессов. Важно отойти от практики сбора заявлений и подтверждающих документов, когда необходимая информация уже имеется в базах данных», — обозначил Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что госорганами должны быть внедрены подходы, когда услуги оказываются «по умолчанию». Одним из таких примеров является реализованный на платформе Smart Data Ukimet проект «Цифровая карта семьи».

«Данный подход нужно масштабировать по всем жизненным ситуациям», — сказал премьер-министр.

Вместе с тем он отметил, что на портале «Электронного правительства» до сих пор недоступны 22 вида государственных услуг. Среди них такие, как признание документов об образовании, назначение жилищной помощи, продление срока аренды земельного участка.

«Люди также жалуются на некорректные данные. Только за 10 месяцев текущего года поступило более 56 тысяч заявок на корректировку сведений. Это говорит о недостаточно качественной работе при интеграции различных баз и оцифровке сведений», — указал Алихан Смаилов.

Он добавил, что у посетителей ЦОНов вызывают недовольство большие очереди и отсутствие комфортных условий в помещениях. В частности, граждане с особыми потребностями не могут попасть в некоторые здания ЦОНов из-за отсутствия специальных пандусов и подъемников.

«В единый контакт-центр крайне сложно дозвониться. Подача заявок на получение лицензий и разрешений настолько усложнена, что заявители вынуждены обращаться в консалтинговые компании и к частным лицам. В целом перечисленные примеры снижают положительный эффект от большой проводимой работы. Поэтому надо чутко реагировать на жалобы и рекомендации граждан, оперативно принимать меры», — подчеркнул глава правительства.

В этой связи премьер-министр поручил до конца марта 2024 года автоматизировать оставшиеся виды госуслуг, которые были заявлены как электронные, а также на системной основе расширять перечень проактивных услуг.

«Надо регулярно проверять фактическую работоспособность каждой госуслуги. Особое внимание уделять простоте ее получения, корректности данных и их безопасному хранению. И в целом следует оптимизировать перечень запрашиваемых документов у населения», — отметил Алихан Смаилов.

По словам премьер-министра, основной акцент должен быть направлен на качественное и своевременное оказание услуг бизнесу и гражданам, в том числе лицам с особенными потребностями.